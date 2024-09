Počela berba mandarina, urod je manji, a cijena veća: "Imamo najjeftinije voće u Europi"

Berba mandarina je u punom jeku. I najranija je do sada - uranila je 15-ak dana. No vremenski uvjeti utjecali su i na urod. Gotovo je upola manji. Lani je u ovo doba bilo 60.000 tisuća tona, sada se očekuje 35.000 tona, ali zato je ove godine mandarina i puno slađa i ima višu otkupnu cijenu.

"Mislimo da će cijena biti puno bolja jer je kvaliteta puno bolja i repomaterijal je išao gore pa mislimo da bi cijene trebale ići gore", objasnio je proizvođač Ivan Popović.

"Odredili smo cijene: prva klasa 0,70, druga 0,30. Imamo najjeftinije voće u Europi. Treba se izboriti za ovo, a to je dugotrajan posao" kaže proizvođač i otkupljivač Gradimir Šošar.



Na zagrebačkoj tržnici za potrošača to izgleda ovako - od dva do 2,5 eura. "Pa skupo je, sad koliko oni njima plaćaju - to je druga stvar, ali na tržištu je skupo", kaže Ankica iz Zagreba.

"U centru je bila oko 1,5 euro... Nisam uopće razmišljao o cijeni, ali nije pretjerana, mislim, trenutačno nema limuna pa je onda bolje uzeti to"; kaže Ranko Petričić iz Zagreba.

Do limuna je i dalje teško doći pa se cijena opet popela. Sada je kila 3,5 eura.

Prodavač na tržnici Stipo Bakarić kaže da je limun bio 2,5 eura, a sada mu je za jedan euro narasla cijena. Trenutno se ovo voće uvozi iz Argentine jer europskog još nema, a kad dođe - trebalo bi biti jeftinije.

I dok količine limuna nisu dostatne za hrvatsko tržište, mandarine ima i više nego dovoljno. "Hrvatska će pojesti 10-15 posto, a drugo je izvoz", kaže Šošar.

Unatoč manjem urodu, zaradi se ipak nadaju. "Vidjet ćemo koliko će se ta cijena zadržati, proizvođači se nadaju da bi se ona mogla zadržati nešto duže i biti bolja nego prijašnjih godina jer neće biti tako velikih pritisaka na tržište", kaže agronom Robert Doko.



Osim Hrvata, u neretvanskim mandarinama najviše uživaju Česi, Slovaci i Srbi.

