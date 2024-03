Već uskačemo u kratke rukave? Prognostičar Nove TV otkriva kakvo nas vrijeme čeka u nadolazećim danima

Iznad gotovo cijele Europe uspostavio se vrlo prostran i jak ciklonalni vrtlog. Na njegovom južnom rubu u naše će krajeve s juga neprestano pritjecati razmjerno topao zrak. Zbog toga će slijedećih dana biti dosta vjetrovito i iznadprosječno toplo. U toj struji u četvrtak će stići i ovaj atmosferski poremećaj koji će prolazno donijeti kišu ili grmljavinski pljusak.

U četvrtak ujutro i prijepodne u većini krajeva promjenljivo i sve više vjetrovito. Uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i u središnjim predjelima, povremeno uz više oblaka, kiša, dok će u istočnim krajevima i Dalmaciji biti i duljih sunčanih razdoblja. Puhat će umjeren i jak, na udare ponegdje i olujan jugozapadnjak, na Jadranu i jugo – pa je posvuda cijeli dan oglašen žuti Meteoalarm. Najniža jutarnja temperatura većinom između 5 i 10, na moru 9 i 13 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj oprez zbog ponegdje jakog na udare i olujnog vjetra s jugozapada. I dalje promjenljivo, a povremeno će uglavnom u zapadnijim predjelima biti malo kiše ili ponekog pljuska. Najviša temperatura od 15 do 18 stupnjeva.

U istočnim predjelima poslijepodne djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Puhat će većinom umjeren, ponegdje i jak jugozapadnjak. Poslijepodne od 18 do 21 stupnja.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu promjenljivo do pretežno oblačno i vrlo vjetrovito povremeno s kišom, pljuskovima i mogućom grmljavinom. Vjetar umjeren i jak ponegdje i olujan jugozapadi i južni, na Jadranu i jugo. Najviša temperatura u gorskom području od 12 do 14, na Jadranu od 14 do 17 stupnjeva.

U Dalmaciji djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Uglavnom na sjeveru ponegdje će biti malo kiše ili ponekog pljuska. Puhat će umjereno i jako jugo. Temperatura od 16 do 19 stupnjeva.



Slijedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano, uglavnom suho i iznimno toplo. U petak i nedjelju u gorskim predjelima mjestimice uz više oblaka može biti malo kiše. Puhat će povremeno umjeren do jak vjetar s jugozapada i juga.

Na Jadranu pretežno sunčano, uglavnom suho i razmjerno toplo. Jedino na Sjevernom Jadranu u petak i nedjelju povremeno može pasti malo kiše. Bit će vrlo vjetrovito uz umjereno i jako jugo mjestimice i s olujnim udarima.



Za uskrsne blagdane pretežno sunčano, uglavnom suho i iznimno toplo. Na Veliki Petak i Uskrs malo kiše može pasti u gorskom području i na Sjevernom Jadranu. Bit će i vjetrovito, osobito na Jadranu.

