Nakon oblačnije subote, tijekom nedjelje je ponovno bilo sunčano, ali ne prevruće. Temperatura je u najtoplijem dijelu dana uglavnom iznosila oko 30 stupnjeva. Ponedjeljak će ipak biti malo topliji, pa će dnevna temperatura u gotovo cijeloj zemlji prelaziti 30 stupnjeva.

Već danas će na sjevernom Jadranu biti nešto nestabilnije, ali prava promjena će naše krajeve zahvatiti sutra, kada će oborina biti prvo na zapadu zemlje, a onda prema kraju dana i drugdje.

Danas će diljem zemlje biti sunčano, često i potpuno vedro vrijeme. Puhat će slab do umjeren južni ili jugozapadni vjetar, a temperatura će na kopnu iznositi od 15 do 19 stupnjeva, a uz obalu između 21 i 26 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj će biti pretežno sunčano s temperaturom koja će prelaziti 30, a dosezati najviše 33 stupnja. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak.

I u Slavoniji će tijekom dana biti pretežno sunčano, uz uglavnom slab vjetar te temperaturu od 32- 33 stupnja.

Na riječkom području, u unutrašnjosti Istre te rijetko gdje u gorju od sredine dana može doći do jačeg razvoja oblaka te ponekog pljuska s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a temperatura će u gorju iznositi od 25 do 30 stupnjeva, a na moru i do 34 stupnja.

U Dalmaciji će tijekom dana biti sunčano, vedro i vruće. Samo u unutrašnjosti rijetko može doći do ponekog pljuska. Uz slab do umjeren jugozapadni vjetar, temperatura će iznositi od 32 do 34 stupnja.

Kako će tijekom dana posvuda biti pretežno sunčano, UV indeks će biti visok ili vrlo visok. Temperatura mora je u nedjelju iznosila od 23-27 stupnjeva.

U utorak nas očekuje porast naoblake, pa će prvo na zapadu biti pljuskova i grmljavine, ponegdje i obilnijih. Na istoku će veći dio dana biti sunčano, a onda će se i ondje krajem dana naoblačiti, zbog čega će blagdan Velike Gospe u kopnenim predjelima biti nestabilan s povremenim pljuskovima.

I na Jadranu će od utorka biti nestabilnije i to prvo na sjevernom Jadranu, a krajem dana kiše i pljuskova će biti i na jugu. Nestabilno vrijeme će se i ondje zadržati tijekom srijede i četvrtaka.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr