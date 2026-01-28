Stiže porast temperature, ali najavljene su i obilnije oborine: Meteorolog otkrio što nas čeka

Sutra će se ciklona s glavninom oborine premještati prema jugoistoku kontinenta, dalje prema Egejskom moru. Na njezinoj stražnjoj strani u drugom dijelu dana prema našem području sa sjevera će pritjecati hladniji zrak.

Od sredine sljedećeg tjedna na vidiku su novi, izraženiji prodori, mjestimice i uz obilnije oborine, u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV najavio je meteorolog Ivan Čačić.

Vrijeme u četvrtak

U četvrtak ujutro i prijepodne vrijeme će biti promjenljivo oblačno s mjestimičnom kišom, koja će padati uglavnom na Jadranu, priobalju i gorskom području. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, a na Jadranu većinom umjeren. Na krajnjem jugu puhat će i jak vjetar južnih smjerova, koji će tijekom prijepodneva okretati na sjeverac i buru. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od 1 do 6, na moru od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva.

U drugom dijelu dana u središnjoj Hrvatskoj vrijeme će biti promjenjivo s kraćim sunčanim razdobljima, a prema sjeveru i pretežno oblačno. Mjestimice će puhati slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a najviša dnevna temperatura iznosit će od 5 do 10 stupnjeva.

Slično vrijeme, uz umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak, bit će i u istočnim predjelima. Poslijepodne će temperatura iznositi od 8 do 12 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu još će povremeno padati slaba kiša, a potkraj dana u najvišem gorju moguć je i slab snijeg. Na Jadranu će biti i djelomice sunčano, još ponegdje uz malo kiše. Vjetar će većinom biti slab, a temperatura će u gorju iznositi od 7 do 10, na Jadranu od 10 do 14 stupnjeva.

U Dalmaciji će vrijeme biti promjenjivo, povremeno uz kišu, a prema otocima i grmljavinu uz umjeren vjetar sjevernih smjerova. Temperatura će se kretati od 11 do 15 stupnjeva.

U ponedjeljak se, uglavnom u gorskom području, povremeno očekuje kiša. Potkraj utorka i u srijedu posvuda će doći do porasta temperature i jačeg naoblačenja s kišom, koja će ponajprije u gorju i na Jadranu ponegdje biti i obilnija.

Vrijeme tijekom idućih dana

Na sjeveru unutrašnjosti sljedeći će dani većinom biti oblačni, ponegdje i uz maglu. Sunčana razdoblja izvjesna su u gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije, gdje povremeno valja računati na malo kiše i susnježice. Vjetar će biti slab, u nedjelju će zapuhati i umjeren sjeveroistočnjak. Temperatura se neće puno mijenjati.

Na Jadranu će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Do subote će ponegdje na otvorenom moru te prema jugu biti slabe kiše. Puhat će bura, podno Velebita u petak i jaka, te sjeverozapadnjak, dok će od subote vjetar oslabjeti. Temperatura se neće puno mijenjati.