Nakon razdoblja s ispodprosječnim temperaturama, ušli smo u razdoblje koje je malo toplije od prosjeka za ovo doba godine. Sljedećih će dana vrijeme biti u istom tonu. Ipak, vremenska prognoza pokazuje da je potrebno držiti kišobrane pri ruci da vas ne bi iznenadio pokoji popodnevni pljusak.

Vrijeme će u srijedu u jutarnjim satima biti pretežno sunčano, osobito na jugu Dalmacije. Prognoza vremena pokazuje da istovremeno u kopnenim predjelima može biti kratkotrajne magle, ponajprije na širem karlovačkom području i kotlinama gorskih predjela. Puhat će slaba do umjerena bura, pod Velebitom povremeno pojačana. Jutarnja temperatura u nizinama iznosit će od 12 do 16, u gorju od devet do 13, a na moru od 15 do 21 stupnja.

Središnju Hrvatsku očekuje još jedan vrlo topao dan uz dosta sunčanih razdoblja i temperature od 28 do 29 stupnjeva. Ipak, postoji i mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak, rekla je Maja Bubalo, meteorologinja Dnevnika Nove TV.

U Slavoniji i Baranji vrijeme će biti pretežno sunčano, ali uz lokalno jači razvoj oblaka bit će pljuskova s grmljavinom. Ipak, i dalje će biti vrlo toplo uz temperature između 27 i 30 stupnjeva.

U gorju će poslijepodne biti djelomice sunčano, ali će ponegdje biti lokalnih pljusakova. Bit će toplo, s temperaturom od 21 do 26 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu će biti pretežno sunčano, a pljuskovi se ponajprije očekuju u unutrašnjosti Istre i riječkom zaleđu. Puhat će slaba do umjerena bura, a temperatura će iznositi od 27 do 30 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti pretežno sunčano, a ponegdje i vruće jer se očekuju temperature i preko 30 stupnjeva. Puhat će slab vjetar, uz obalu bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak.

Do kraja tjedna će vrijeme u kopnenim krajevima biti nestabilno, ali uz dosta sunca i razmjerno visoke temperature. Uz jači dnevni razvoj oblaka, poslijepodnevni pljuskovi s grmljavinom bit će mogući diljem unutrašnjosti, a lokalno mogu biti izraženiji.

I na Jadranu vrijeme ostaje sunčano i vrlo toplo. U poslijepodnevnim satima ipak može biti neverina, osobito uz obalu, a ponegdje mogu biti izraženiji. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak.

