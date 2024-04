U Splitu je na godinu dana zatvora s rokom kušnje od četiri godine za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti te krivotvorenje nepravomoćno osuđen liječnik Smiljan Grgurev. Već je ranije u tom slučaju na uvjetnu kaznu osuđen nekadašnji tajnik splitske Hvidre Nenad Tomić. Riječ je o aferi s rehabilitacijom ratnih vojnih invalida koju je plaćao Grad Split, piše Dalmatinski portal.

Od 2005. do listopada 2014., na temelju ugovora s Gradom Splitom, tvrtka Gastro turizam i Poliklinika Jadran pružale su usluge medicinske rehabilitacije ratnim vojnim invalidima. Nenad Tomić dostavljao je do travnja 2008. podatke o braniteljima, od kojih su neki već umrli. Smiljan Grgurev je pak ispostavljao račune na ime pojedinih branitelja sa specificiranim uslugama i cijenom koje je Tomić ovjeravao potpisom i pečatom Hvidre kao da su usluge obavljene iako su obojica bila svjesna da usluge osobama na koje računi glase nisu pružene. Osim toga, u istom razdoblju Tomić je Gradu Splitu podnosio zamolbe za usluge rehabilitacije ne izvješćujući o tome osobe za koje takve usluge traži. Kada je Grad odobrio zamolbe, popis osoba dostavljao je Grgurevu i njegovim poliklinikama, a one su ispostavljale račune.

Tako je trgovačkom društvu Gastro turizam, u sklopu kojeg su poslovale poliklinike Grgurev i Jadran, naplatio nepružene usluge u ukupnom iznosu od 766.194,17 kuna. No Grad Split u ovom postupku nije postavio imovinskopravni zahtjev. Gastro turizam je završio u stečaju te je likvidiran, tako da je imovinska korist od 5640 eura oduzeta od Poliklinike Jadran. Radi se o iznosu koji je uplaćen na račun te zdravstvene ustanove.

Suđenje Grgurevu

Grgurev je negirao krivnju. Naveo je kako je dosta razmišljao i ne može pronaći gdje je pogriješio. Svu je dokumentaciju odrađivala administracija Grada Splita i Hvidra, u kojoj je Nenad Tomić radio odabir i slao ljude, pisao račune, pečatirao ih i ispostavljao kako bi Grad Split izvršio isplate, piše Dalmatinski portal. Kako je rekao, čak ni dok je radio u KBC-u Split nije se provjeravao identitet osoba koje dolaze na pregled, uzimala se samo zdravstvena iskaznica bez slike i uputnica.

"Radilo se o osjetljivoj populaciji s kojom sam ranije imao negativnih iskustava jer ih dosta boluje od PTSP-a, a ujedno su i društveno zanemareni. Pacijentu u stacionaru rekao sam da treba ići kući, a on je repetirao pištolj na mene. Vladimir Benac propucao je susjeda, a mjesecima je dolazio u polikliniku bez ikakve dokumentacije. Takvoj osobi nije se moglo odbiti pružiti uslugu", rekao je doktor Smiljan Grgurev i dodao da je djelatnicima poliklinika dao uputu da ne postavljaju puno pitanja i pacijentima budu na usluzi.