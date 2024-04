Šokirala se kad je dobila račun za vožnju taksijem, direktor se pravda: "Ne uspoređujemo se s drugima, ne radimo na njihov način"

Pritužbe građana na skupi autotaksi prijevoz dio su svakodnevice, a novi zapanjujući slučaj dojavila nam je čitateljica koja je nedavno poslovno bila u Zagrebu. Ona je, naime, prijevoz od zagrebačkog prigradskog naselja Buzin do Trešnjevke, u špici, kad ljudi odlaze s posla, platila čak 105 eura. Pritom su prešli oko devet kilometara u gotovo sat vremena vožnje.

"U Google tražilicu sam upisala 'Taxi Zagreb' i preglednik mi je izbacio sponzoriranu stranicu s taksi prijevozom na koju sam kliknula ne obraćajući pažnju o čemu je točno riječ. Na broj telefona koji je naveden na toj stranici pozvala sam taksi koji me prevezao od Buzina do Trešnjevke. Vožnja je trajala od 15:02 do 15:59 sati s obzirom da je bila gužva", počela je svoju priču čitateljica te nastavila:

"Kad smo stigli, na moje čuđenje, taksist je kazao da vožnja stoji čak 105 eura. Isprva nisam željela platit, a on mi je kazao kako sam mogla pratiti kretanje cijene na taksimetru pokazavši na mobitel. Međutim, on je koristio dva mobitela koja je stalno uzimao. Rekla sam mu kako sve i da sam htjela, nisam mogla pratit cijenu, jer mu je stalno mobitel bio u ruci. A, iskreno, nisam uopće niti obraćala pažnju na te mobilne uređaje. Još je samouvjereno kazao kako ne krši zakon i da možemo pozvati i policiju. Na kraju sam mu platila."

"Tražila sam potom kontakt njegova direktora na što mi je odgovorio kako je on direktor, da ću dobit račun i kako se na temelju toga mogu žalit. Moja pogreška jest u tome što nisam unaprijed pitala koliko stoji vožnja, no nije mi bilo ni na kraj pameti da će biti tako visoka cijena."

Ustupila nam je račun spomenute usluge na kojem je kao pružatelj navedena tvrtka Vlaho prijevoz j.d.o.o.

"Kako sam kasnije mogla vidjeti na internetu, iz istog razloga su se već ljudi žalili na tu tvrtku", zaključila je čitateljica koja se osjeća prevareno.

Vlasnik i direktor spomenute tvrtke je Emanuel Cirimotić. Tvrtka je 2023. ostvarila ukupni godišnji prihod u iznosu od 65.407,35 eura dok je u 2022. godini on iznosio 22.786,12 eura, navodi Poslovna.hr. U 2023. neto dobit iznosila je 6.113,16 eura. Navodi se i kako je u 2023. povećan broj zaposlenih na sedam djelatnika.

Direktora tvrtke zatražili smo komentar o pritužbi čitateljice.

"Cijene određujemo prema Pravilniku o autotaksi prijevozu u RH. Naše cijene su veće u odnosu na druge jeftinije pružatelje usluga prijevoza i za svaku vožnju i uslugu korisnicima izdajemo fiskalni račun. Dakle, mi, kao i svaki prijevoznik, određujemo svoju cijenu. Netko želi konkurirati s kvalitetom svoje usluge, a netko s niskom cijenom", kazao je za DNEVNIK.hr Emanuel Cirimotić te dodao:

"U Pravilniku nije definirana niti najniža niti najviša cijena usluge prijevoza prema prijeđenom kilometru, a mogu kazati kako nerazumna cijena niti u jednom slučaju, naravno, nije dobra."

Osporio je optužbe da je tijekom vožnje mobilne uređaje držao u rukama te da na taj način klijentica nije imala potpuni uvid u kretanje cijene.

"Nije točna tvrdnja gospođe koja se požalila da sam tijekom vožnje imao u rukama mobitel na kojem je aplikacija s taksimetrom te da stoga nije mogla pratiti kretanje cijene. U vožnji koristimo dva uređaja, jedan za prikaz cijene, a drugi za pozive koji je spojen bluetoothom. Na taj način pridržavamo se svih sigurnosnih pravila u prometu te je svaki naš klijent upoznat s kretanjem cijene vožnje."

Zatražili smo da nam na konkretan način pojasni formiranje cijena autotaksi usluga, na koje je bilo više pritužbi građana, a dobili smo ovaj odgovor:

"Naša usluga je učinjena na maksimalno profesionalan način i prema svim pravilnicima. Dakle tu ne postoji ništa sporno, nezakonito i nemoralno. Kad je riječ o usporedbi naše cijene i ostalih pružatelja taksi usluga koji naplaćuju manje, želim kazati kako nismo u poziciji da se uspoređujemo s njima i nije nam to u interesu. Niti konkuriramo na njihovoj razini posla. Naša interna politika posla je da nam nije cilj uspoređivati se s njima niti raditi na njihov način. Ne znam što očekujete da ću vam kazati o tome, da mi serviramo 'zlati zrak' u vozilima pa da na temelju toga formiramo cijene? Neću vam to kazati. Činjenica jest da smo svi na tržištu, ali, ponavljam, nama nije cilj konkurirati drugima i ne želimo se uspoređivati s njima. Vi želite da vam obrazložim po čemu smo mi bolji ili lošiji od drugih, ali nama to nije cilj. Niti biti bolji, niti lošiji. Naša usluga je na maksimalno kvalitetnoj razini i to je ono što vam mogu kazati", rekao je Cirimotić.