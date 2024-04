UŽIVO Plenković se hvali Rafaleima, najavio i iduća ulaganja u vojsku: "Naša sposobnost odvraćanja dignuta je na razinu kakvu nikad nismo imali"

Vlada na odlasku održava svoju redovitu sjednicu na kojoj će, među ostalim, biti riječi o prijedlogu akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem te programu mjera zaštite i upravljanja do 2027. godine.

Sjednicu i uvodno obraćanje premijera Andreja Plenkovića pratite na našem portalu. Osvrnuo se na aktualne teme, prvo na dolazak šest Rafalea što je bila povijesna odluka, kako je rekao.

"U sljedećih 40-ak godina štitit će hrvatsko nebo, kopno i more. To je povijesni dan za sigurnost Hrvatske. Naša sposobnost odvraćanja dignuta je na razinu koju nikad nismo imali", istaknuo je premijer.

Odlučili su se za francuske Rafalae koji su, naglašava, bio najbolji izbor za novac koji je država osigurala.

"Ovo je bio složen i zahtjevan vojni, pravni, financijski i međunarodni proces. Pazili smo na financijsku dimenziju, avioni su koštali 999 milijuna eura plus indeksacija cijena plus PDV, no tranše isplate su išle tako da nisu utjecale na javni dug", kazao je premijer zahvalivši prijašnjima i sadašnjima ministrima financija i obrane.

Također je zahvalio pilotima i tehničarima koji će letjeti Rafaleima i brinuti o njima.

Kazao je kako je projekt Rafalea samo dio projekta jačanja obrambenih sposobnosti Hrvatskih oružanih snaga te da je proračun MORH-a u dva mandata vlade dignut 100 posto.

"Nabavili smo Crne jastrebove, Bradleye koji se sada obnavljaju, nabavljen je i protuzračni obrambeni sustav Mistral 3, a planiramo ga i nadopuniti novim sustavom zemlja-zrak srednjeg dometa, a obnovit ćemo i našu radarsku pokrivenost. Naravno da ćemo naša ulaganja nastaviti i u kopnenoj vojsci i u Hrvatskoj ratnoj mornarici, to je veliki idući projekt", navdeo je Plenković.