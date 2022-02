Prije nove kiše, pred nama se otvara prozor sunčanog vremena, mada će i dalje biti pomalo prohladno, doznaje meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja. Ipak, uz sunčano vrijeme u većini zemlje, te bez nekog značajnijeg vjetra, prognoza pokazuje da nas čekaju ugodni dani.

Ujutro pretežno sunčano. Promjenjiva naoblaka uglavnom na jugu zemlje, pri čemu je rijetko moguća i koja kap kiše. No, od sredine dana, posvuda sunce. Bura će uz obalu oslabjeti, drugdje je neće ni biti. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti koji stupanj ispod nule, uz vedro nebo može se spustiti i do -5, na Jadranu uglavnom od 3 do 8 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjim predjelima sunčano, bez vjetra te prohladno. Dnevna temperatura bit će oko 9, 10 stupnjeva.

Vrlo slično i u Slavoniji i Baranji. Od sredine dana prevladavat će sunčano, tek pokoji oblak, a najviša dnevna temperatura očekuje se od 8 do 11 stupnjeva.

U gorju i na sjevernom Jadranu također dosta vedrine tijekom dana. Skoro i bez vjetra, u gorju uz temperaturu od 5 do 8 stupnjeva, dok će na moru najviša dnevna ipak biti viša, na sjevernom dijelu većinom između 11 i 14.

I u većem dijelu Dalmacije poslijepodne će prevladavati sunčano. Jedino na krajnjem jugu još mjestimice malo oblaka. Temperatura danju dosta ugodna, uglavnom između 12 i 16 stupnjeva, otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Od ponedjeljka vrijeme će na kopnu biti promjenjivije. U početku nešto sunca na istoku, no sa zapada će stizati oblaci. Kiše će u ponedjeljak biti uglavnom u gorju. U utorak poslijepodne i u noći na srijedu, kiša i u središnjoj Hrvatskoj i na istoku. A u srijedu smirivanje vremena i tijekom dana razvedravanje. Početkom tjedna puhat će umjeren jugozapadnjak pa će dnevna temperatura i na kopnu biti najčešće između 11 i 14 stupnjeva. Prema sredini tjedna manje hladno i tijekom jutra.

Na Jadranu idućih dana promjenjivo i nestabilno, povremeno s kišom, a na moru su u utorak mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom. Umjereno jugo će pojačati pa će u utorak biti jako i olujno. Prema sredini tjedna i na moru će biti sve toplije, ujutro uz temperaturu većinom od 6 do 11, a poslijepodne ponegdje i 15 ili 16 stupnjeva.

