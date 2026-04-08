Vjetar i jutarnji mraz: Stiže kratko zahladnjenje, prognostičar Dnevnika Nove TV donosi detalje

Nakon gotovo tjedan dana sunčanog i toplog vremena, stiže manja promjena. Riječ je o jednom, uglavnom suhom zahladnjenju. Hladan zrak već struji za sjevera, ipak kiša će biti rijetka pojava, no treba biti spreman na mogućnost slabog mraza, od sutra do kraja tjedna.

Četvrtak će svanuti sunčano, većinom i vedro. Malo oblaka bit će nad Slavonijom i Baranjom, te nad sjevernim Jadranom.

Već će od jutra biti pomalo vjetrovito. Na obali će puhati umjerena do jaka bura. Pod Velebitom i Biokovom s olujnim udarima, a na kopnu slab do umjeren sjeverozapadnjak.

Zbog vjetra i nešto niže temperature, posvuda će biti svježe i hladno. U ranim satima na Jadranu, od 10 do 12 Celzijevih stupnjeva, a u unutrašnjosti između 0 i 3, u kotlinama je zato moguć i slab mraz.

U središnjoj Hrvatskoj, nakon vedrog jutra, popodne će se malo naoblačiti, iako će i dalje ostati djelomice sunčano. Puhat će slab vjetar, sjevernih smjerova, i bit će još malo svježije nego danas – oko 15 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji promjenjivo oblačno i vjetrovito. Bit će i sunčanih razdoblja, ali i dosta oblaka, najviše rano popodne kad može pasti malo prolazne kiše, osobito u Baranji i Srijemu. Ovdje će biti malo vjetrovitije i svježije. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, mogući su i jaki udari od 40-ak kilometara na sat, a temperatura će biti oko 14. Navečer će vjetar slabjeti i razvedravat će se.

U Istri, Primorju i gorju sredinom dana će se naoblačiti, no i dalje će biti barem djelomice sunčano i suho. Bura će na obali, do podneva, Oslabjeti, i onda će zapuhati slab do umjeren maestral, a zatim navečer ponovno bura, ali slabija nego ujutro. Maksimalna temperatura bit će oko 17, u gorju oko 13.

I u Dalmaciji će se sredinom dana i rano popodne malo naoblačiti, uglavnom će to biti visoki oblaci koji će nebu dati mliječno bijelu boju, no dojam će ostati većinom sunčan.

Bura će slabjeti i Okretati na sjeverozapadni vjetar, koji će jače puhati na jugu, uglavnom umjereno. Navečer ponovno bura, ali samo slaba do umjerena. Temperatura će ovdje biti između 17 i 20.

Tri dana kopno

U petak na kopnu oblačnije, mjestimice može pasti malo kiše. Za vikend potom manje oblaka – bit će djelomice do pretežno sunčano te većinom suho. Jutra ostaju hladna, pa je moguć slab mraz, osobito u kotlinama. A dnevna temperatura će krajem tjedna ponovno blago rasti, prema 17 Celzijevih stupnjeva.

Tri dana more

I na Jadranu će petak biti promjenjiviji i oblačniji, zapuhat će jugo i moguće je malo kiše. Zatim u subotu razvedravanje. Opet će okrEnuti na umjerenu buru, ali samo prolazno. Već u nedjelju novo jačanje juga, iako još ostaje sunčano. Temperatura će ovih dana ujutro biti oko 10, a danju oko 19, uz trend blagog zatopljenja.