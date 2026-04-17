Nema kraja nestabilnostima: Meteorolog otkrio kakav nas vikend očekuje

U subotu će prema nama sa sjeverozapada još prolazno pojačati greben anticiklone. No, već u nedjelju stabilni uvjeti atmosfere će se mijenjati: polje tlaka će oslabjeti, a s Alpa će nam se približavati atmosferski poremećaj sa svježijim oceanskim zrakom, koji će nas sa svojom glavninom zahvatiti u ponedjeljak i donijeti kišne oblake i umjereno osvježenje.

U subotu od jutra posvuda pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz slab do umjeren sjeveroistočnjak. Na Jadranu umjerena bura, mjestimice i jaka, ponajprije na sjevernom dijelu i u dubrovačkom području, gdje su u prvom dijelu dana mogući olujni udari na što upozorava i Meteoalarm. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva.

U Središnjoj Hrvatskoj do kraja dana većinom vedro i toplo. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura od 20 do 23 stupnja. Dosta sunca bit će i u istočnim predjelima gdje će temperatura ponegdje dosezati 22 stupnja.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U gorju mjestimice umjeren sjeverozapadnjak. Na Jadranu bura će poslijepodne oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u gorskom dijelu od 18 do 20, a na Jadranu od 23 do 25 stupnjeva. U Dalmaciji sunčano i toplo. Bura će poslijepodne oslabjeti, a prema otocima i otvorenom moru zapuhat će sjeverozapadnjak. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva.

Sunčevo zračenje svakim danom jača. U subotu je u većem dijelu zemlje na snazi upozorenje na visok stupanj opasnosti od opasnog UV zračenja, koje može izazvati opekline već za manje od 20 minuta, osobito kod djece i osoba osjetljive kože.

Prognoza za iduća tri dana

U unutrašnjosti u nedjelju prijepodne pretežno sunčano. Poslijepodne sa sjeverozapada porast naoblake, a navečer je u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj moguća kiša. Početkom tjedna promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Puhat će slab, u utorak i umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac. U nedjelju toplo, a zatim svježije.

Na Jadranu prijepodne pretežno sunčano. Zatim sa sjeverozapada porast naoblake, pa navečer na sjevernom Jadranu može biti kiše. Početkom tjedna malo svježije i dosta promjenjivo mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom. U ponedjeljak će zapuhati umjereno jugo, a u utorak, ponajprije na sjevernom dijelu, jačati bura.

Prema današnjim proračunima u srijedu prolazno smirivanje vremena pa će u većini krajeva prevladavati sunčano. Od četvrtka na petak uglavnom u unutrašnjosti novo naoblačenje, zatim mjestimice kiša.