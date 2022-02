Meteorolog Dnevnika Nove TV Dario Brzoja za vikend prognozira novu promjenu vremena i povratak zime.

Veljača je do sad, više manje, od početka bila dosta topla, a sad nam stiže oblačno, hladnije i vjetrovito vrijeme s kišom i snijegom. Glavnina se očekuje u subotu u Lici i Dalmaciji. Stvorit će se i novi snježni pokrivač, a pahulja nošenih jakom burom bit će ponegdje na obali, moguće i otocima.

Klasična je to priča kad se u Genovi zavrti ciklona, i krene niz Jadran, a iza nje, s europskog kontinenta i dosta hladnija zračna masa, javlja Brzoja.

U takvim okolnostima, u noći s petka na subotu oborinski sustav će se proširiti sve do juga, u gorju će padati snijeg, uz obalu uglavnom kiša, no snijega može biti i u unutrašnjosti Dalmacije. Na Jadranu ujutro i prijepodne pljuskovi i grmljavina, u kopnenom dijelu zemlje isto oblačno, ali uz slabe oborine. Puhat će vjetar sa sjevera, na moru jaka i olujna bura, gotovo posvuda, samo na jugu još u početku i istočni vjetar. Temperatura na kopnu od -2 do 3, a na moru od 4 do 9 stupnjeva.

I poslijepodne će prevladavati oblačno, a i dalje su moguće, uglavnom slabe oborine. Bit će i vjetrovito, uz temperaturu od 5 do 9 stupnjeva.

Slično, u Slavoniji i Baranji. Povremeno malo kiše, bit će i hladnije, a dnevna temperatura, između 7 i 9 stupnjeva.

U gorju povremeno snijeg, na sjevernom Jadranu malo kiše, ili pokoja pahulja, no uglavnom dosta vjetrovito, promjenjivo i burno. Puhat će jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima. Temperatura u gorju oko 2, na moru 9 stupnjeva, no uz buru, kao i obično, činit će se hladnije.

U Dalmaciji kiša, pljuskovi i grmljavina, a u unutrašnjosti i snijeg. Bura, umjerena i jaka s olujnim udarima. Bit će 10-ak stupnjeva na obali te oko 6 u zaleđu.

U nedjelju i ponedjeljak u prvom redu vjetrovito, još može biti i slabih oborina, a potom mirnije i sunčanije, ali svih dana hladno.



I na Jadranu u nedjelju pokoji pljusak još izgledan je uglavnom na krajnjem jugu. Od ponedjeljka barem djelomice sunčano, ali i dalje burno te hladnije. Bura će slabjeti u utorak, no malo toplije bit će tek u drugoj polovici tjedna.

