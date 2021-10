Stiže nam promjena vremena, najavio je meteorolog Darijo Brzoja.

Promjena vremena koja je pred nama prvo stiže na Jadran, a najavljuje je i južina. Izraženiji pljuskovi tako mogući su već u utorak prijepodne na sjevernom dijelu, a poslijepodne i na južnom.

Zatim će se naoblačiti i u kopnenim krajevima pa se kiša navečer očekuje i u središnjoj Hrvatskoj. Na istoku će se ipak većinom zadržati suho. Uz južinu u utorak još i iznadprosječno toplo, a onda od sredine tjedna osjetno hladnije. Posebno u unutrašnjosti.

Dakle u utorak ujutro, na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru promjenjivo, povremeno s kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Drugdje će još uvijek biti pretežno ili barem djelomice sunčano i uglavnom suho.

Na moru će puhati jako i olujno jugo, u unutrašnjosti slab do umjeren isto južni vjetar. U gorju jugozapadni, u istočnim krajevima jugoistočni. Temperatura na kopnu od 8 do 13, a na moru većinom od 17 do 21 stupanj.

Situacija je mijenja poslijepodne

Poslijepodne, situacija se polako mijenja. U zapadne krajeve stiže naoblačenje, a navečer i u noći na srijedu mjestimice i kiša. Danju će još uvijek biti dosta toplo, uz južinu temperatura može porasti i do 26 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji će se veći dio dana zadržati suho i barem dijelom vedro. No i ovdje naoblačenje stiže navečer. Vjetar umjeren jugoistočni, dnevna temperatura oko 26 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu cijeli dan promjenjivo, uz kišu te pljuskove praćene grmljavinom. Pri tom oborina lokalno može biti obilnija, a pljuskovi izraženiji. Osobito navečer.

U gorju jugozapadnjak, ponegdje i jak, na moru jako i olujno jugo i južni vjetar. Temperatura oko 23 stupnja.

Vrlo nestabilno u utorak poslijepodne i prema kraju dana u Dalmaciji. Bit će pljuskova i grmljavine, a lokalno moguće i izraženijeg nevremena. Puhat će jako i olujno jugo. Uz južinu danju još uvijek i toplo: oko 25, 26 stupnjeva.

More i dalje toplo, ali...

Temperatura mora je od 21 do 23. Znam da je toplo, ali nemojte se kupati kad ide nevrijeme. Prijepodne na jugu, još ste sigurni.

Idućih dana neće baš biti kupanja. Ali ni berbe niti planinarenja. Iz babljeg ljeta idemo u kasnu jesen. Ne samo da će biti oblačno i kišovito, nego i vjetrovito i osjetno hladnije.

I ona najviša dnevna temperatura krajem tjedna bi na kopnu mogla biti bliže 10 nego 15 stupnjeva. Uz to, puhat će sjeverac i sjeveroistočnjak i dodatno pojačavati osjet hladnoće. A bit će i mokro. Najviše kiše očekuje se krajem srijede te u noći na četvrtak, a na istoku tijekom dana.

I na Jadranu nestabilno, uz kišu, pljuskove i grmljavinu te lokalno obilniju oborinu. Jako i olujno jugo u srijedu navečer će okrenuti na buru, prvo na sjevernom dijelu, no brzo će se proširiti na cijeli Jadran i pojačati. Moglo bi biti i orkanskih udara. S burom će i na moru, naravno zahladnjeti.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr