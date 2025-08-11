Dalmacija gori, upaljen crveni meteoalarm: Temperature idu do 39 stupnjeva

Sunčano i vruće, a na Jadranu i vrlo vruće uz najvišu dnevnu temperaturu zraka od 28 do 33, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva, prognoza je vremena Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za ponedjeljak.

Za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju je upaljen crveni meteoalarm zbog toga što se očekuju iznimno visoke temperature. Na velebitskom kanalu upaljen je narančasti meteoalarm zbog udara vjetra, a na zapadnoj obali Istre, na Kvarneru i Kvarneriću i u ostalim dijelovima Dalmacije upaljen je žuti meteoalarm.

Tijekom jutra na sjeveru Hrvatske bit će prolazno umjerena naoblaka.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu umjerena i jaka bura, uglavnom podno Velebita na udare i olujna. Poslijepodne će u Dalmaciji mjestimice puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.