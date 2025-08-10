Toplinski val ide dalje: Zbog jutarnjih temperatura od 29 stupnjeva na snazi crveni meteoalarm

I u ponedjeljak će se prema nama pružati greben prostrane anticiklone. On će još prolazno pojačati, a s njim i strujanje sa sjeveroistoka s kojim će prema unutrašnjosti stizati malo manje vruć zrak. Od sredine tjedna u središnjem Sredozemlju jačat će ciklonalna aktivnost, a s njom s juga i uvjeti za lokalne nestabilnosti.

U ponedjeljak u noći i ujutro na sjeveru prolazno umjerena naoblaka, dok će u većini krajeva prevladavati vedro uz još topliju noć. Bit će vjetrovito većinom uz umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac, a na Jadranu umjerena i jaka, uglavnom podno Velebita, na udare i olujna bura. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 16 do 21, a na Jadranu od 24 pa čak do 29 Celzijevih stupnjeva zbog čega je ovdje od jutra na snazi najjači - crveni Meteoalarm.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj sunčano i vruće uz najviših 29 do 32 stupnja što će ublažavati većinom umjeren sjeveroistočnjak.



Vrlo slično vrijeme bit će u istočnim predjelima, dakle sunčano, vruće i vjetrovito ponegdje do 34 stupnja.

I u Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sunčano u gorju uz slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerenu i jaku buru, osobito podno Velebita. U gorskom području vrlo toplo uz najviših 26 do 30 stupnjeva, a na sjevernom Jadranu vruće i vrlo vruće do 37 ili 38 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano i vrlo vruće, ponegdje i do opasnih 39 stupnjeva. Poslijepodne sa sjevera će zapuhati mjestimice umjeren sjeverozapadnjak, a prema jugu jugozapadnjak. U noći ponovno bura.



Prema očekivanju more jutros za stupanj toplije, između 24 i 26 stupnjeva.



Na Jadranu upozoravamo na nastavak vrlo jakog toplinskog vala s najvećim stupnjem opasnosti na zdravlje. U unutrašnjosti do sredine tjedna mali predah, a zatim ponovno u većini krajeva toplinski val.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano, ujutro svježe, a poslijepodne vruće, od srijede i vrlo vruće. U četvrtak u Lici može biti ponekog pljuska.



Na Jadranu pretežno sunčano uz stalnu opasnost od jakog toplinskog vala zbog vrlo tople noći i vrlo vrućeg dana. U četvrtak u unutrašnjosti Dalmacije može biti i lokalnog pljuska. U noći i ujutro puhat će mjestimice umjerena, podno Velebita u utorak i jaka bura.



Po svemu sudeći, ljetne vrućine trajat će i do kraja tjedna. Čini se da će jedino u nedjelju u unutrašnjosti biti manje vruće.