Popušta vrućina, ali ovježenje ljeti rijetko kad stiže mirno: Meteorolog otkrio što nas očekuje

Sunčano i vruće vrijeme uskoro će zamijeniti ono ugodnije, no osvježenja ljeti rijetko kad stižu mirno: uglavnom su te promjene i nagle i intenzivne, često uz izraženije pljuskove i grmljavinu.

U nedjelju će se na zapadu europskog kontinenta produbiti dolina, mi smo joj na prednjoj strani, pa će nam u jugozapadnoj struji početi pritjecati zrak bogat vlagom. S obzirom na to da je iznimno vruće, energije u atmosferi ima dovoljno, pa uz guranje zraka nad planinske lance, kojih isto ne manjka ovdje u našem malom dijelu svemira, bit će zadovoljeni uvjeti za potencijalno izraženije pljuskove i grmljavinu. Sljedećih dana, sa sjevera stiže hladniji zrak koji će u početku dodatno destabilizirati atmosferu pa će pljuskovi biti i učestaliji. No ova promjena zato donijet će u novom tjednu i dugo očekivano osvježenje.



Pred nama je djelomice ili pretežno sunčano jutro. Više oblaka očekuje se na zapadu i sjeverozapadu zemlje, te na sjevernom Jadranu. Neće biti stabilno: u Istri možda već i poneki pljusak. Najviše sunca će prijepodne biti u istočnim predjelima i u Dalmaciji. U početku vjetar slab, s juga, prema sredini dana mjestimice umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 16 do 20, a na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva.

Središnja Hrvatska

Poslijepodne, vrlo nestabilno. U središnjoj Hrvatskoj jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi i grmljavina, a lokalno je moguće i nevrijeme praćeno prolazno jakim i olujnim vjetrom. Maksimalna dnevna temperatura će biti između 30 i 33 stupnja.

Slavonija

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčanije, ali isto nestabilno. Uz lokalno jači razvoj oblaka, i ovdje su poslijepodne mogući grmljavinski pljuskovi, izgledniji na zapadu regije. Temperatura, od 33 do 36 stupnjeva.

Sjeverni Jadran

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sve nestabilnije pa su mogući pljuskovi i grmljavina, osobito u Gorskom kotaru, a na sjevernom Jadranu prema večeri raste mogućnost i za izraženije grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom pa i tučom. Zapuhat će umjeren vjetar s juga. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 26 do 31, a na sjevernom Jadranu većinom oko 31, 32 stupnja.

Dalmacija

U Dalmaciji će se i sutra zadržati sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Puhat će umjereno jugo i južni vjetar, a temperatura će biti između 32 i 36 stupnjeva.



Temperatura mora je na većini mjernih mjesta oko 25, 26. UV indeks, na sjeverozapadu zemlje, u Gorskom kotaru i Istri bit će visok, a u istočnim predjelima, Lici, na Kvarneru i u Dalmaciji vrlo visok.

Prognoza za tri dana

U prvoj polovici sljedećeg tjedna na kopnu promjenjivije, više oblaka, sunčana razdoblja, ali povremeno i kiša te izraženiji pljuskovi i grmljavina. U ponedjeljak je moguće i nevrijeme. Više sunca očekuje se u srijedu kad tek ponegdje još može pasti malo kiše. U ponedjeljak poslijepodne jugozapadnjak će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar s kojim će osjetno osvježiti.



I na Jadranu sljedećih dana promjenjivije, uz pljuskove s grmljavinom. Kiša može biti obilna, osobito na sjevernom Jadranu i u sjevernoj Dalmaciji. Ni ovdje se ne isključuje mogućnost nevremena, osobito u ponedjeljak. U srijedu sunčano. Zapuhat će sjeverozapadnjak i bura s kojom će i na moru biti svježije.



Dakle, od nedjelje nestabilno pri čemu sljedećih dana može biti i nevremena. Od utorka svježije, a stabilnije i sunčano će ponovno biti u drugoj polovici sljedećeg tjedna.