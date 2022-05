U petak je bilo većinom oblačno, ponegdje i kišovito. I sutra u mnogim krajevima slično, s tim da će se na istoku i jugu od sredine dana naoblaka postupno kidati pa će i vrijeme biti povoljnije. Prognozu donosi Darijo Brzoja.

U idućim danima očekuje se više sunca, no vrijeme još uvijek neće biti posve stabilno. Tu i tamo i dalje će biti mogućnosti za poneki sporadičan pljusak, a kako se budemo približavali sredini sljedećeg tjedna, šanse za bilo kakvu kišu bit će sve manje.

U subotu ujutro bit će oblačno ili promjenjivo oblačno vrijeme. Promjenjivije će biti na istoku i jugu, dok će središnje i gorske krajeve naše zemlje prekrivati slojeviti oblaci, i tu će kiša biti izglednija i vjerojatno češća. Pokojeg pljuska može biti i drugdje, osobito ovako u prvom dijelu dana.

Na moru će u početku puhati uglavnom slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 9 do 13, a na Jadranu od 12 do 16 stupnjeva.

U zapadnim kopnenim krajevima poslijepodne je lokalno moguća obilnija oborina praćena grmljavinom, osobito južnije u regiji. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura će biti od 18 do 22 stupnja.

U Podunavlju od sredine dana postupno kidanje naoblake, što ne znači daće biti posve stabilno. Poneki pljusak s grmljavinom izgledniji je u zapadnoj Slavoniji. Vjetar istočni i sjeveroistočni, a uz malo sunca temperatura ipak viša nego na zapadu, od 21 do 25.

Na sjevernom Jadranu, a osobito u gorju, i poslijepodne oblačno i povremeno kišovito. U gorju pljuskovi praćeni grmljavinom i moguće obilnija kiša. Na moru će puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti oko 20 stupnjeva. U gorskoj Hrvatskoj, uz kišu svježije, većinom između 13 i 16.

U Dalmaciji će vrijeme biti nešto promjenjivije, poslijepodne već i uz kraća sunčana razdoblja. Rijetko možda još malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar uglavnom sjeverozapadni i jugozapadni, a temperatura 20ak stupnjeva.

Ni u nedjelju vrijeme neće biti posve stabilno, pa čak ni u ponedjeljak, no bit će sve više sunca i šanse za pljuskove prema sredini slijedećeg tjedna bit će sve manje.

U nedjelju kiša uglavnom na zapadu, a u ponedjeljak sporadični pljuskovi mogući su i drugdje. Nakon manjeg osvježenja uz kišu, sa suncem idućih dana opet i više topline.

I na Jadranu u nedjelju i to ponajprije na sjevernom dijelu u početku još može biti ponekog pljuska, a zatim će prevladavati sunčano. Noću i ujutro bura, danju zapadnjak i sjeverozapadnjak te svakim danom sve toplije.

