Prva je polovica ožujka, a vrijeme je primjerenije prvoj polovici veljače, koja je pak bila topla i primjerenija početku proljeća. Hladna i topla razdoblja zamijenila su mjesta, no vrijeme je zapravo rijetko kad u prosjeku onako kakvo bi prema višegodišnjim srednjacima trebalo biti.

Za sad je za doba godine još uvijek prilično hladno. Popuštat će prema sredini slijedećeg tjedna. Dobra vijest je i da će za vikend uglavnom prevladavati sunčano, pa ako malo pripazite na hladnoću, osjećat ćete se dobro i bit ćete dobro raspoloženi.

U polju visokog tlaka, u stabilnoj atmosferi bit ćemo i u subotu i idućih nekoliko dana, očekuje nas dosta sunca, a u početku dakle, i dosta hladnoće. Posebno hladno bit će noću i tijekom jutra. Potom će nam početi strujati topliji zrak s juga pa nas prema sredini slijedećeg tjedna, uz sunce očekuje i toplije vrijeme, najavio je meteorolog Darijo Brzoja.

Novo jutro bit će sunčano, a u mnogim krajevima i potpuno vedro. Nešto naoblake mjestimice na sjevernom Jadranu te u unutrašnjosti Istre gdje stoji mala mogućnost za maglu ili sloj niskih oblaka. Bit će dakle, i prilično hladno, i to ne samo malo, nego vrlo pristojno, pravo zimski.

Minus deset stupnjeva u gorju, a minus sedam, osam moguće u ostatku unutrašnjosti. Čak će i uz obalu Jadrana temperatura ujutro biti blizu ili oko nule. Na otocima malo povoljnije. Puhat će umjerena, tek ponegdje u početku i jaka bura, no do kraja dana će gotovo u potpunosti oslabjeti.

U središnjoj Hrvatskoj sunčano vrijeme pratit će nas i poslijepodne. Vjetar slab, a temperatura niska, oko šest do sedam stupnjeva.

Isto ili vrlo slično i u Slavoniji i Baranji. Sunčano i hladno uz dnevnu temperaturu uglavnom između pet i sedam stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj tijekom dana između jedan i pet, ali zato noću može biti i minus deset, i noćas i u subotu navečer. Na sjevernom Jadranu će prevladavati vedro, kao i drugdje. Tijekom dana se očekuje maksimalno 10-ak stupnjeva, no navečer će ponovno jače zahladnjeti. Srećom, umjerena i jaka bura do kraja dana bi trebala znatnije oslabjeti.

I u Dalmaciji sutra sunčano i zapravo prohladno. Očekuje se 10-ak stupnjeva, bit će i nešto bure, no kao i na sjeveru, prema večeri, sve manje.

Vrijeme će još i u nedjelju, pa i u ponedjeljak biti većinom sunčano i vedro, te mrvicu toplije, a noću u slijedećem tjednu i malo manje hladno, ali i dalje minus. U utorak uz jugozapadnjak daljnji porast temperature te prema kraju dana i porast naoblake.

I na moru većinom sunčano sve do utorka kad nas očekuje više oblaka i južina. Jutra postupno manje hladna, moguća je lokalno i magla, u početku čak i mraz, dok će danju temperatura malo po malo rasti. Još nije posve sigurno što nas očekuje u drugoj polovici idućeg tjedna, no moguće je još jedno zahladnjenje, i to pred sam dolazak službenog proljeća.

