Stiže velika promjena vremena: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Greben popušta pred frontalnim sustavom koji se preko centralne Europe premješta put juga. U nedjelju u poslijepodnevnim satima fronta će se nalaziti u našoj blizini, a ono što će se događati sljedećih dana je stacioniranje tog sustava i na neki način borba između tople zračne mase sa Sredozemlja i hladne koja se pokušava progurati sa sjevera Europe.

Naime, sjever je još uvijek hladan, tek smo na početku svibnja pa se mogu dogoditi i prodori te hladnoće, no uglavnom nisu dugotrajni. Ovakva situacija za nas znači u sljedećem tjednu promjenjivo, povremeno kišovito i svježije vrijeme. U nedjelju još, ipak najvećim dijelom suho i za prve dane svibnja neobično toplo.



Očekuje nas pretežno sunčano jutro, povremeno i mjestimice uz umjerenu naoblaku. U unutrašnjosti će puhati umjeren i jak jugozapadnjak, dok će na Jadranu zapuhati jugo. Najava je to, upravo promjene koja stiže krajem dana i u ponedjeljak. Uz južinu će već ujutro biti relativno toplo, uz 12 do 16, a na moru ponegdje i 18 stupnjeva.



Barem djelomice sunčano u nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj. Povremeno i dalje može biti umjerene naoblake. U najsjevernijim predjelima postoji mogućnost i za poneki pljusak. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, a temperatura će biti većinom oko 26, 27 stupnjeva.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano cijeli dan, tek povremeno s umjerenom naoblakom. Uz južinu i ovdje će temperatura porasti preko 25, a ponegdje i do 29 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će dosta sunca tijekom dana. No vrijeme će se najprije i mijenjati. Jače naoblačenje očekuje se prema večeri kad rastu šanse za kišu te moguće izraženije pljuskove i grmljavinu. U gorju će puhati jak, na mahove olujan jugozapadnjak, dok će na Jadranu tijekom dana jačati jugo. Najviša dnevna temperatura, od 20 u Gorskom kotaru do 23, 24 stupnja na sjevernom Jadranu.



U Dalmaciji će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Jugo u jačanju, a temperatura još uvijek ljetna, većinom između 25 i 27 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Na početku novog tjedna očekuje nas promjenljivo i nestabilno vrijeme na kopnu, mjestimice s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Uz sjeverac će osjetno osvježiti pa će ljetne vrijednosti temperature zamijeniti one primjerenije proljeću, dnevni maksimumi nekoliko dana neće prelaziti 20 stupnjeva u mnogim krajeva naše zemlje.



I na Jadranu će biti nestabilno sljedećih dana, poglavito u prvoj polovici tjedna kad lokalno može biti izraženijih pljuskova i grmljavine te pri tom obilnije kiše. Puhat će umjereno, ponegdje i jako jugo, a u utorak poslijepodne na sjevernom dijelu će zapuhati bura. I na moru u sljedećem tjednu manje toplo.



Prema najnovijim izračunima koji govore o nešto dugoročnijoj prognozi, sljedeća dva tjedna vrijeme će biti svježije nego je to u prvoj polovici svibnja uobičajeno, pri čemu će sljedeći tjedan biti i kišovitiji od prosjeka.