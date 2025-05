Vrijeme će biti ljetno, no krajem vikenda vraćamo se ipak u proljeće: Detalji u prognozi Dnevnika Nove TV

Vrijeme je suho, sunčano i većinom vrlo toplo. Još uvijek se nalazimo u polju povišenog tlaka, u stabilnoj atmosferi, iako se sjevernije u Europi već vidi frontalni sustav koji će se u blizinu naših krajeva premjestiti tijekom nedjelje. Do tad će vrijeme još biti relativno stabilno, a promjenu će najaviti prvo južni i jugozapadni vjetar koji će zapuhati sutra. U danima koji slijede pritjecat će nam vlažan i topao, a potom i sve hladniji zrak pa će vrijeme u sljedećem tjednu biti nestabilnije i posvuda svježije.



Subotnje jutro bit će sunčano, na nebu tek visoki prozirni oblaci, u početku uglavnom na sjeveru, sjeverozapadu zemlje, u Istri, Gorskom kotaru i dijelu sjevernog Jadrana. Zapuhat će jugozapadnjak, prvo u unutrašnjosti i u gorju, poglavito višem gdje može biti jak. Potom na moru, prije svega na sjevernom Jadranu, južni i jugozapadni, dok će u Dalmaciji u početku biti dosta mirno, uz slab vjetar. Ugodno jutro, u unutrašnjosti uz temperaturu većinom od 10 do 15, a na Jadranu između 14 i 19 stupnjeva.



Pretežno sunčano zadržat će se i poslijepodne: povremeno može biti tek umjerene naoblake. Puhat će umjeren, a u gorju i jak jugozapadnjak uz koji će se temperatura približiti, a ponegdje možda i doseći ljetnih 30 stupnjeva.



Značajna količina topline s juga stiže i u istočne predjele naše zemlje. I ovdje će i sutra prevladavati sunčano, uz većinom umjeren jugozapadnjak i temperaturu od 27 do 30 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu također pretežno sunčano, ovdje povremeno uz umjerenu naoblaku. U gorju jak jugozapadnjak, na moru većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj oko 25, a na sjevernom Jadranu između 26 i 28 stupnjeva.



I u Dalmaciji će biti sunčano. Puhat će uglavnom jugozapadnjak koji će sutra više doći do izražaja u zaleđu. Dnevni maksimum temperature očekuje se između 25 stupnjeva ponegdje na otocima i 28 na obali, a češće u unutrašnjosti Dalmacije.

Vrijeme idućih dana

U nedjelju nam stiže promjena vremena ili ono što bismo mogli nazvati njezinim početkom. Veći dio dana bit će djelomice ili pretežno sunčano, s porastom vjerojatnosti za malo kiše ili poneki pljusak koji su izgledniji navečer, i to na sjeverozapadu zemlje. Potom nas u ponedjeljak i utorak očekuje promjenljivo i nestabilno, mjestimice s kišom i pljuskovima praćenom grmljavinom. Uz sjeverac će osjetno osvježiti pa će temperatura sljedeći tjedan biti značajno niža od recimo današnje ili one sutra. S 30 ćemo se spustiti na 20 stupnjeva.



I na Jadran promjena stiže krajem nedjelje, odnosno u noći na ponedjeljak kad će biti kiše i pljuskova: prvo na sjevernom dijelu. Nestabilnije i na moru početkom sljedećeg tjedna kad oborina može biti obilnija, a pljuskovi praćeni grmljavinom lokalno izraženiji. Puhat će umjereno, u ponedjeljak i jako i olujno jugo. Krajem utorka na sjevernom dijelu okrenut će na buru. I na moru u sljedećem tjednu manje toplo.



Dakle, ljetno vrijeme ćemo ostaviti ljetu, a mi se u novom tjednu još jednom vraćamo u proljetni režim.