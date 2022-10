Meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja pojašnjava kakvo će biti vrijeme u vremenskoj prognozi.

Vrijeme će idućih dana biti stabilno, pod prevladavajućim utjecajem polja visokog tlaka, što za kopno znači i dalje maglovita jutra, dok će dani većinom biti sunčani. A sunčano i vedro će biti i na moru.

U utorak ujutro u prvom redu hladnije nego u ponedjeljak, to je neka osnovna razlika, temperatura će biti niža za koji stupanj, poglavito u unutrašnjosti dok na Jadranu ne toliko osjetno. Naime, samo more se sporije hladi od kopna i onda na neki način čuva i temperaturu zraka uz obalu i otoke.

To je jedna od karakteristika mediteranske klime. Uz hladnije jutro, na kopnu u utorak mjestimice i magla, poglavito u gorju. No u cijeloj zemlji će biti i dosta sunca, a najviše na jugu. U Slavoniji i Baranji povremeno umjeren sjeverozapadnjak, duž Jadrana slaba do umjerena, u Dalmaciji, a osobito na jugu u početku još i jaka bura. Mogući su olujni udari.

Zato je na snazi i žuta razina Meteoalarm upozorenja. Ali samo za prijepodnevne sate. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 4 do 9 stupnjeva, dok će na moru biti najčešće između 13 i 16.

Poslijepodne, u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, povremeno može biti umjerene naoblake, no ukupno, bit će dosta ugodno i toplo uz temperaturu oko 20 stupnjeva.

Malo više oblaka, malo vjetrovitije i malo svježije u Slavoniji i Baranji. Čak i uz isto malu mogućnost za kap kiše, sredinom dana, prije nego se sustav koji nam sve to nosi ne pomakne još dalje. Puhat će povremeno umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti ovdje oko 19 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano, tu i tamo može biti nešto naoblake tijekom dana, no samo prolazno. Podno Velebita noćas i ujutro bura, potom većinom južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura, 20-ak do 23 stupnja na moru te od 17 do 20 i u gorskoj Hrvatskoj.



I u Dalmaciji će prevladavati sunčano, na jugu moguće dobar dio dana i potpuno vedro. Nakon bure, poslijepodne će zapuhati sjeverozapadnjak. Navečer i u noći opet malo bure. Inače, u Dalmaciji će u utorak biti najtoplije uz temperaturu često blizu 25 stupnjeva. Temperatura mora je 20ak do 22 na većini mjernih mjesta, uz 25 u zraku, i ovaj početak listopada može biti ugodan na plaži, samo ipak birajte one zaklonjene od vjetra.

I idućih dana većinom će prevladavati sunčano vrijeme, tek povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro mjestimice magla, poglavito od četvrtka. Jutra će, počevši od utorka biti hladnija nego proteklih dana, a poslijepodneva ponešto toplija, i to posebno u četvrtak i petak. No uz jutarnju hladnoću u gorju, po kotlinama Like i Gorskog kotara već može biti i slabog mraza.

I na Jadranu će u nastavku tjedna biti sunčano. Za razliku od kopna, na moru su i jutra relativno ugodna, a dani isto malo topliji nego u unutrašnjosti. Prema vikendu ni na moru neće biti osobito vjetrovito. Puhat će tek slab do umjeren sjeverozapadnjak, a od četvrtka bi i ovdje na onda ponegdje moglo biti jutarnje magle. Barem kratkotrajne.

Što se tiče vikenda, u ovom trenutku sve upućuje na nastavak sunčanog i toplog vremena. Naravno u kontekstu rane jeseni. Bilo da planirate izlet u prirodu, na planinu ili još uvijek želite ugrabiti koju zraku sunca na plaži, pratit će vas lijepo i ugodno vrijeme.

