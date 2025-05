U novom tjednu prate nas nestabilnosti: Zbog jedne pojave vrijeme bi moglo biti opasno

U nedjelju je naše područje bilo pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka. To nam je donijelo stabilno i sunčano vrijeme. U većini mjesta termometri su bilježili više od 20 stupnjeva. Ta se razdioba tlaka ipak neće dulje zadržati pa će i posljednji dani svibnja biti obilježeni promjenjivim vremenom.

U ponedjeljak će tlak biti u blagom padu, a sjevernije od nas premještat će se frontalni poremećaji koji će donijeti nestabilnosti, pretežno u zapadnim dijelovima zemlje, dok će jug i istok biti manje zahvaćeni.



Ipak, još ujutro posvuda barem djelomice sunčano. Više oblaka se očekuje na sjeveru i istoku zemlje, dok će Dalmacija biti najsunčanija, na jugu i uz vedro nebo. Vjetar većinom slab. Na krajnjem istoku povremeno će pojačati na umjeren sjeverozapadnjak.

Isto tako i na otvorenom moru kod Dalmacije dok će u Istri i na Kvarneru ostati slab. Jutro u većini krajeva malo toplije nego nedjeljno, u gorju od 5 do 8, u nizinama, unutrašnjosti Istre i dalmatinskom zaleđu između 8 i 12. Na obali i otocima uglavnom između 12 i 16.



U drugom dijelu dana se u središnjoj Hrvatskoj očekuje više oblaka, mjestimice i pljuskovi praćeni grmljavinom. Mogući su izraženiji pljuskovi, čak i tuča, uglavnom zapadnije, iako, upozorenje je izdano za cijelu regiju. Dan će biti topao, uz slab vjetar i temperature od 23 do 25.



Na istoku zemlje u drugom dijelu dana promjenjiva naoblaka. Mogući su lokalni pljuskovi, dakle neće svugdje padati kiša, ali je vjerojatnost za to manja nego na zapadu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. U najtoplijem dijelu dana temperatura između 22 i 24.



U gorju promjenjivo oblačno, pljuskovi se ponajprije očekuju u Gorskom kotaru gdje mogu biti izraženiji i praćeni grmljavinom, ali nisu isključeni ni u Lici.

Na sjevernom Jadranu također promjenjivo oblačno, najveća vjerojatnost za pljuskove je u unutrašnjosti Istre. Vjetar slab, a dnevne temperature posvuda između 20 i 23.



Većina Dalmacije pretežno sunčana. U unutrašnjosti lokalno može biti jačeg razvoja oblaka i pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak dok će uz obalu biti i jugozapadnjaka. Temperatura od 22 do 26.

Vrijeme idućih dana

Od utorka na kopnu djelomice sunčano, ali i dalje ne sasvim stabilno. Uz promjenjivu naoblaku i dalje se očekuju poslijepodnevni, lokalni, pljuskovi. U utorak najčešće u gorskoj Hrvatskoj, a u srijedu na sjeveru unutrašnjosti. U četvrtak posvuda više kiše, i grmljavine. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura se neće značajnije mijenjati.



Na Jadranu djelomice sunčano i postupno toplije. U utorak lokalni, popodnevni pljuskovi u Dalmaciji. Srijeda većinom suha duž cijele obale. Zatim u četvrtak oblačnije, mjestimice s kišom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak.



Nestabilnosti nas prate i u posljednjem tjednu svibnja. Osim grmljavinskih pljuskova, može biti i tuče. Od utorka ipak manje ekstrema, a u većini predjela neće nedostajati sunčanih razdoblja.