Red kiše pa red sunca: Gdje će biti potrebni kišobrani otkriva meteorologinja

Ponedjeljak je obilježilo promjenjivo vrijeme. Bilo je dosta sunca, najviše na jugu, a najmanje na istoku zemlje, ali bilo je i mjestimičnih pljuskova. Iako će prizemni tlak zraka biti u blagom porastu kroz utorak, u visinama nam pritječe hladniji i vlažniji zrak sa sjevera tako da stabilizacija nije na vidiku niti sljedećih dana.



Jutro djelomice do pretežno sunčano. Više oblaka se očekuje u središnjim i gorskim predjelima, gdje može pasti i malo kiše, dok će jug i istok biti najsunčaniji. U Posavini može biti magle. Na kopnu slab sjeverozapadnjak, na istoku povremeno umjeren. Na otvorenom moru također većinom slab sjeverozapadnjak, uz obalu na Kvarneru i sjeveru Dalmacije bura. U Velebitskom kanalu može imati jake udare. Temperatura u unutrašnjosti između 8 i 13, na obali i otocima od 13 do 17.



U središnjim predjelima poslijepodne više niske i srednje naoblake. Mogući su kratkotrajni poslijepodnevni pljuskovi, ali tek rijetko gdje. Uz slab vjetar temperatura oko 23.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu veći dio dana djelomice sunčano i uglavnom suho. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura u najtoplijem dijelu dana od 22 do 24.

Vrijeme idućih dana

promjenjivo oblačno. Očekuju se i sunčana razdoblja, i pljuskovi s grmljavinom, najčešće u Lici.djelomice sunčano. Mjestimice može pasti malo kiše, a najveća je vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom u unutrašnjosti Istre. Bura će popodne okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u gorju od 18 do 21, na moru između 22 i 25.Iako će i u drugom dijelu dana biti dosta sunčanih razdoblja,očekuju poslijepodnevni grmljavinski pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ali nisu isključeni ni ponegdje na obali. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak, navečer u okretanju na buru. Temperatura između 24 i 26.

U srijedu na kopnu dosta sunčanih razdoblja, i poneki popodnevni pljusak, moguće izraženiji. Prema kraju dana slijedi naoblačenje pa će kiša i pljuskovi biti češći. Promjenjivo i kišovito i u četvrtak, a u petak sunčanije, iako ne i posve suho.



Na moru srijeda pretežno sunčana. Krajem dana mogući su pljuskovi na sjeveru. U četvrtak promjenjivo, a u petak ponovno sunčanije. Puhat će većinom umjeren sjeverozapadnjak i bura, a dani će biti topli.