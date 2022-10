Željko Komšić vjerojatno će ponovno biti predstavnik hrvatskog naroda u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Unatoč dobrom raspoloženju nakon proglašenja pobjede Komšića je uzrujalo pitanje novinara Dnevnika Nove TV.

Željko Komšić sinoć je proglasio pobjedu nad kandidatkinjom HDZ-a BiH Borjanom Krišto. Unatoč porazu predsjednik HDZ-a BiH, Dragan Čović, poručuje da je stranka ostvarila povijesni rezultat, koji je potvrda ispravnosti hrvatske politike.

Međutim, Komšića je na sinoćnjoj konferenciji za novinare uzrujao novinar Dnevnika Nove TV Mario Jurič, koji ga je pitao kada će posjetiti Hercegovinu.

"Ja u Hercegovinu odem svakako. Ali, pazite, mislim da vam je svakako bespotrebna ta provokacija. Proglase me ljudi personom non grata i onda kažu da sam nepoželjan, kažu što nisi došao. Pa, što mislite, hoću li otići nekom načelniku u Hercegovinu i hodati kao ćuko oko općine?" odgovorio je.

Nedugo zatim se, odgovarajući drugom novinaru, ponovo osvrnuo da Juričevo pitanje.

"Sad ću vas vratiti na kolegu ovog iz Nove TV, pa da vidite Plenkovića i njegove riječi. Dakle, nije do nas. Nije nikad bilo do mene. Ja nemam problema s tim. Ja nemam problema da se sretnem i sa Zoranom Milanovićem i Andrejem Plenkovićem jer su to ljudi koje je narod RH izabrao. Oni imaju problema da se sretnu sa mnom. Ja ne znam šta još treba da uradim", dodao je Komšić.