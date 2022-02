U utorak se u većini krajeva razvedrilo. Jedino je još na dubrovačkom području prevladavalo oblačno povremeno s kišom. Na Jadranu je bilo dosta vjetrovito uz buru koja je u Dalmaciji ponegdje imala i orkanske udare. Vremensku prognozu za Dnevnik Nove TV donosi meteorolog Ivan Čačić.

Nedavne vremenske prilike posljedica su naglog jačanja grebena anticiklone sa zapada Europe zbog koje će do petka biti dosta sunčana vremena. U drugoj polovici petka naše će krajeve zahvatiti ova hladna atmosferska fronta koja će u subotu i nedjelju u gorskom području donijeti dosta snijega.

U srijedu ujutro u unutrašnjosti djelomice, a na Jadranu - pretežno sunčano. Na Jadranu umjerena do jaka tramontana i bura, koje u Dalmaciji mogu imati i olujne udare. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 2, ponegdje u gorju malo niža, a na Jadranu većinom od tri do osam Celzijevih stupnjeva.

Danju u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom samo ponegdje uz mogućnost za kratkotrajnu kišu. Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak. Temperatura od 12 do 15 stupnjeva.

Slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima. Temperatura od 11 do 13 stupnjeva. U Gorskoj Hrvatskoj i na Jadranu pretežno sunčano. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Poslijepodne u gorju od 10 do 12, na Jadranu od 14 do 16 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano uz umjerenu i jaku tramontanu i buru koje prijepodne mogu imati i olujne udare. Temperatura od 14 do 17 stupnjeva.

U četvrtak u unutrašnjosti većinom sunčano i iznadprosječno toplo. U petak postupan porast naoblake. Poslijepodne i navečer na zapadu kiša. U subotu oblačno s kišom. U gorju snijeg uz stvaranje novog snježnog pokrivača. U petak će uz pad temperature zapuhati sjeveroistočnjak.

U četvrtak u Dalmaciji pretežno, a na sjevernom Jadranu djelomice sunčano. U petak jače naoblačenje. Uglavnom na sjevernom Jadranu poslijepodne kiša. U subotu posvuda oblačno povremeno s kišom. Krajem četvrtka zapuhat će jugo, a u petak na sjevernom dijelu bura - koje će u subotu s padom temperature biti i u Dalmaciji.

