Vraćaju se zimski uvjeti: Što nas sve očekuje otkrio je meteorolog

Prema zapadnim obroncima Alpa premješta se atmosferska fronta s hladnim i vlažnim zrakom koji će u četvrtak na sjevernom Jadranu stvoriti jak ciklonalni vrlog i mjestimice donijeti obilnu oborinu. Prije toga, u srijedu će ispred fronte u naše krajeve stizati dosta topao sredozemni zrak.

U takvim okolnostima još će u srijedu ujutro i u većem dijelu dana prevladavati sunčano povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro vjetar većinom slab uz najnižu temperaturu od 0 do 6, na Jadranu od 7 do 12 Celzijevih stupnjeva.



U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne pretežno sunčano. Navečer sa zapada jače naoblačenje, a zatim u noći mjestimice kiša. Sredinom dana zapuhat će umjeren, na udare ponegdje i jak jugozapadnjak pa će temperatura porasti na najviših 18 do 20 stupnjeva.



U istočnim predjelima pretežno sunčano. Krajem dana sa zapada porast naoblake. Vjetar od sredine dana umjeren s juga i jugoistoka. Temperatura većinom 18 ili 19 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Prema večeri sa zapada porast naoblake, a zatim je mjestimice moguća kiša. Poslijepodne u gorju će zapuhat umjeren do jak jugozapadnjak, a na Jadranu jačat će jugo. Najviša temperatura od 12 do 17 stupnjeva u Gorskom Kotaru te 18 stupnjeva na moru.



U Dalmaciji pretežno sunčano, navečer sa sjevera uz porast naoblake. Zapuhat će umjeren južni vjetar, a prema večeri jačat će jugo. Temperatura od 15 do 19 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti kiša, pljuskovi i grmljavina, a danju i osjetno hladnije. Do petka ponegdje obilna oborina. Uz pad temperature kiša će mjestimice prelaziti u susnježicu, u višim predjelima i snijeg, u Gorskoj Hrvatskoj uz stvaranje debljeg snježnog pokrivača. Puhat će umjeren i jak sjeverac i sjeveroistočnjak, ponegdje s olujnim udarima.



Na Jadranu promjenljivo, u četvrtak i pretežno oblačno. Povremeno kiša, u četvrtak pljuskovi i grmljavina, ponegdje i obilna oborina. Puhat će umjereno i jako, na otocima ponegdje olujno jugo i oštro u okretanju na jugozapadnjak, a zatim na jaku, na udare i olujnu tramontanu i buru. Temperatura u padu.



Čini se da će za vikend biti prohladno i dosta vjetrovito, osobito na Jadranu. U subotu još povremeno kiša, većinom u istočnim predjelima i Dalmaciji, a uglavnom u gorju susnježica i snijeg. U nedjelju sa zapada kidanje naoblake.