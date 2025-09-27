Stižu hladniji dani i promjenjivo vrijeme: Meteorolog otkrio što nas sve očekuje u novom tjednu

U nedjelju će anticiklona sa sjevera prolazno oslabjeti, a s juga će jačati ciklonalna aktivnost koja će donijeti mjestimične oborine i to najviše na Jadranu, osobito u Dalmaciji. Zatim će ponovno ojačati djelovanje anticiklone s kojom će nam pritjecati hladan zrak sa sjeveroistoka kontinenta. S njim će u četvrtak stići i malo vlage, a s njom, uglavnom u unutrašnjosti, i malo kiše.



Ujutro i prijepodne u većini će krajeva biti umjereno do pretežno oblačno. Uglavnom na Jadranu i u gorskom području mjestimice kiša, a u Dalmaciji i ponegdje može biti i grmljavinskog pljuska. U unutrašnjosti vjetar većinom slab, a na Jadranu umjerena, mjestimice i jaka - podno Velebita na udare i olujna bura. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 9 do 13, a na Jadranu od 14 do 18 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suho uz slab do umjeren sjeveroistočnjak. Najviša temperatura od 16 do 18 stupnjeva.



U istočnim predjelima većinom oblačno, a potkraj dana mjestimice može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren. Poslijepodne temperatura od 17 do 19 stupnjeva.



Poslijepodne i osobito navečer u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu kidanje naoblake i prestanak oborine. U gorju će puhati ponegdje umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura. Najviša temperatura u gorskom području od 14 do 19, a na Jadranu od 20 do 23 stupnja.



U Dalmaciji vrlo promjenjivo mjestimice s kišom, a u unutrašnjosti i prema jugu pljuskovima i grmljavinom. Temperatura poslijepodne dosezat će 22 do 25 stupnjeva, no osjet topline umanjivat će umjerena do jaka bura.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Većinom suho, a mjestimice malo kiše očekuje se u gorskoj Hrvatskoj, uglavnom krajem razdoblja. Bit će sve hladnije povremeno uz umjeren sjeveroistočnjak. Ujutro prohladno, a danju razmjerno svježe.



Na Jadranu pretežno sunčano povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita ponegdje s olujnim udarima. Dnevna temperatura u postupnom padu.



Prema trenutnim proračunima u drugoj polovici tjedna posvuda još hladnije, a u četvrtak, uglavnom prema istoku zemlje past će i malo kiše.