Klimatska kriza već sad pogađa cijeli svijet: Suradnja država od presudne je važnosti

Svijet se suočava s ekstremnim promjenama u vodenom ciklusu – od suše do poplave. Prema najnovijem izvješću Svjetske meteorološke organizacije, samo trećina riječnih slivova u 2024. imala je protok unutar uobičajenih granica. Gubitak ledenjaka dosegnuo je rekordne razine, a milijarde ljudi već trpe posljedice nestašice vode. Afrika i Južna Amerika pogođene su sušama, dok su Europa i Azija bilježile rekordne poplave.

Ova kriza nije samo klimatska, već i društvena i ekonomska. To upućuje na hitnu potrebu za boljim praćenjem i dijeljenjem podataka kako bi se osigurale mjere zaštite i ostvarila održivost upravljanja vodnim resursima. Za to je potrebna suradnja svih zemalja, posebno kroz ulaganja u tehnologiju i obrazovanje.