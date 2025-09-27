FOTO Održan prosvjed protiv obveznog vojnog roka, Plenkoviću poslali znakovitu poruku: "Ne želimo kupovati avionske karte, ali..."

U Zagrebu je održan prosvjed protiv obveznog vojnog roka.

Protivnici, koje je okupio Centar za ekonomsko obrazovanje, smatraju ga nepotrebnim i nepravednim.

Poručuju da se ne žele boriti za tuđi profit i traže da država odustane od svoje ideje.

Upozorili su da je ovakav prijedlog protuustavan te da diskriminira one koji se odluče na priziv savjesti i civilno služenje u odnosu na vojnu službu.

Bude li po planu, sve bi trebalo zaživjeti početkom godine. Zakon koji to regulira i koji je zbog primjedbi i zamjerki trebalo doraditi uskoro će pred Vladu, a potom i u drugu raspravu u Sabor.

Imali su poruku i za premijera Andreja Plenkovića.

"Ako je on imao mogućnost bez tereta obveznog vojnog roka odmah nakon fakulteta baviti se stvarima kojima se on htio baviti i doći na poziciju na koju je sad došao, zašto bi ikome bilo uskraćeno to pravo, a kamoli zbog posljedice njegove ruke", poručio je Hrvoje Marković iz Centra za ekonomsko obrazovanje.

"Želimo ulaganje u nas i u mir, a ne u bombe i metke. Ne želimo kupovati avionske karte ni u jednom smjeru, ali želimo poručiti da nas nećete zadržati tako da nam na silu tutnete puške u ruke", rekao je Marin Capan iz Mreže mladih Hrvatske.

