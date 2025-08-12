Nastavlja se toplinski val, na snazi upozorenja: Meteorolog otkrio što nas sve čeka idućih dana

Nad velikim dijelom kontinenta je stabilno. U srednjoj i sjeveroistočnoj Europi imamo prostranu anticiklonu koja se proteže i na druge dijelove kontinenta. A fronte su rijetke i premještaju se uglavnom Atlantikom. U takvim nam se uvjetima nastavlja toplinski val.

U srijedu prijepodne će biti sunčano u cijeloj Hrvatskoj, u većini krajeva i vedro. Jedino je na jugu Dalmacije moguće malo oblaka. Na obali će i dalje puhati bura, uglavnom slaba do umjerena, samo pod Velebitom i jaka. U unutrašnjosti će minimalna temperatura biti između 14 i 18, a na obali ponovno neugodno toplo tijekom cijele noći i jutra, od 25 do 28 stupnjeva.

Pretežno vedro bit će i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj. Puno sunca, ali i vruće, toplije nego u utorak. Temperatura će biti oko 33, i puhat će samo slab vjetar.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu će biti sunčano i vruće. Popodne će prolazno ojačati vjetar istočnih smjerova, puhat će slabo do umjereno, a temperatura će rasti do 34.

U Istri, Primorju i gorju pretežno vedro. Bura će na većini obale oslabjeti i zapuhat će slab do umjeren maestral. Samo će još pod sjevernim dijelom Velebita ostati umjerena bura. Temperatura će na obali biti oko 35, i dalje uz crveno upozorenje na vrućinu, a u Gorskom kotaru i Lici podnošljivijih 28 do 31.

I u Dalmaciji će u srijedu biti sunčano i vrlo vruće, povremeno uz malo oblaka. Temperatura od 34 do 38, tako da je i dalje na snazi crveni meteoalarm. Oko podneva će zapuhati slab do umjeren maestral koji će se zadržati do zalaska sunca.

More se na nekim lokacijama malo ohladilo zbog jake bure. No, većinom je i dalje između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva što je ugodno za kupanje. Sljedećih će dana temperatura opet polako rasti.

UV indeks će i u srijedu u većini Hrvatske biti vrlo visok, samo u dijelovima Dalmacije visok, jer će tamo biti malo oblaka.

Vrijeme idućih dana

U drugoj polovini tjedna u unutrašnjosti – zatopljenje. Bit će vrlo vruće te i dalje sunčano, samo povremeno uz malu do umjerenu naoblaku. Pri tome u Lici i Zagorju postoji mala mogućnost za kratak popodnevni pljusak. Vjetar ostaje slab, a temperatura će rasti, danju do 35, 36.

I na Jadranu sunčano i vrlo vruće, povremeno uz malo oblaka. U unutrašnjosti Dalmacije pri tome može biti kraćih, lokalnih pljuskova u poslijepodnevnim satima. Noću i ujutro puhat će slaba do umjerena bura, a danju maestral. Temperatura se neće znatnije mijenjati. Noći ostaju neugodno tople, oko 26 stupnjeva, dok će poslijepodne rasti do visokih 35.

Toplinski val se nastavlja do daljnjega. Postoje naznake da bi sljedeći tjedan vrućina mogla popustiti, ali treba se još malo strpjeti za pouzdaniju prognozu. Sljedećih nekoliko dana posvuda će biti sunčano i vrlo vruće, štoviše na kopnu će, nakon kratkotrajnog osvježenja u ponedjeljak, ponovno zatopliti. Rijetko može biti i ponekog pljuska, i to u unutrašnjosti Dalmacije te u Lici i Zagorju.