Snijeg stiže! Gdje će pasti otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Očekuje nas promjenjivo, čak pretežno oblačno jutro, u unutrašnjosti lokalno uz maglu, te svakako hladno. Na Jadranu uglavnom i u predjelima uz Jadran će i kišiti. Na kopnu u početku vjetar slab, na moru većinom slabo do umjereno jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -1 do 4, a na moru između 6 i 11 stupnjeva.



Promjenjivo oblačno s kraćim sunčanim razdobljima će se u središnjoj Hrvatskoj zadržati i poslijepodne. Šanse za kišu rastu prema večeri. U četvrtak samo prolazno manje hladno, bit će 8 do 12 stupnjeva, dok sljedeći dani ponovno donose temperaturu bližu nuli.



Promjenjivo cijeli dan i u Slavoniji i Baranji. Povremeno će puhati umjeren jugoistočnjak, a temperatura će isto biti oko 9 stupnjeva. Tijekom dana malo kiše ponegdje, navečer mogućnost za oborine sve veća.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu i će većinom prevladavati oblačno, povremeno s kišom. Na moru će puhati slabo do umjeren jugo, a temperatura će biti od 7 u gorskoj Hrvatskoj do 12, 13 stupnjeva na sjevernom Jadranu.



I u Dalmaciji promjenjivo, povremeno s kišom. Puhat će slabo do umjereno jugo, a bit će i nešto toplije nego drugdje, većinom ipak 10-ak, 12, ponegdje i 14 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U petak u većini krajeva oblačno, u početku s kišom koja će u unutrašnjosti prelaziti u susnježicu i snijeg. Potom će se, ponajprije u gorju, ali ponegdje i u nizinama stvarati snježni pokrivač. U subotu u početku oblačno, moguće uz još malo snijega mjestimice, potom nas očekuje smirivanje vremena i djelomično kidanje naoblake. U petak i subotu će puhati umjeren, lokalno na udare i jak sjeveroistočnjak s kojim će ponovno osjetno zahladnjeti.



I na Jadranu će u petak prevladavati oblačno s kišom, ali i pljuskovima s grmljavinom koji lokano mogu biti i izraženiji. U subotu kiša još uglavnom na jugu, a poslijepodne već bez oborine, uz sunčana razdoblja. U nedjelju će potom na moru sunčano vrijeme i prevladavati. Umjereno i jako jugo već u petak prijepodne će na sjevernom dijelu okrenuti na jaku buru, podno Velebita s olujnim i orkanskim udarima. Bura će se u subotu proširiti na srednji Jadran, dok će na jugu još veći dio dana puhati jugo. U nedjelju posvuda bura, no postupno ipak i slabi te okreće na sjeverozapadnjak. S ovom promjenom vremena sljedećih dana i na moru ipak nešto hladnije.

Više detalja pogledajte u videoprilogu.

