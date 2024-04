Šok i skok iz jednog u drugo godišnje doba: Meteorolog otkriva važne detalje

Još uvijek smo pod utjecajem velike i stabilne anticiklone, no u isto vrijeme nam se sa sjevera priblIžava jaka hladna fronta koja će destabilizirati atmosferu, donijeti hladniji zrak i uzrokovati stvaranje ciklone u Genovskom zaljevu. Sve to tek u utorak, dok će u ponedjeljak još biti sunčano i toplo, iako sve vjetrovitije.



Prijepodne će biti pretežno vedro u cijeloj Hrvatskoj, tek uz malo cirusa, onih tankih, prozirnih oblaka. Vjetar će u ranim jutarnjim satima biti slab, no onda će ubrzo jačati pa će do 10, 11 sati već biti vjetrovito, osobito na kopnu gdje će puhati umjeren do jak, a u gorju i olujan jugozapadni vjetar. Na obali umjereno jugo.

Najniža temperatura bit će između 13 i 17, znači prilično toplo već od jutra, samo će u gorju biti malo svježije, tamo oko 10 Celzijevih stupnjeva.

Izdano upozorenje

Poslijepodne će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj biti sunčano i prilično vjetrovito, jugozapadnjak će još ojačati naspram jutra, puhat će umjereno do jako, mjestimice s olujnim udarima. Zbog toga je na snazi žuti meteoalarm. Taj će vjetar malo ublažavati dojam vrućine, temperatura će inače biti oko visokih 28 stupnjeva.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu također sunčano, pretežno vedro, i vjetrovito. Tek uz malo oblaka. Ovdje će puhati umjeren, samo povremeno i jak jugozapadnjak, u svakom slučaju, jače nego ujutro. Temperatura će rasti sve do 30 Celzijevih stupnjeva.

U Istri, Primorju i gorju ponedjeljak će biti sunčan i topao, a gorskim predjelima i prilično vjetrovit. Poslijepodne će biti malo više visokih i tankih oblaka, no oni neće narušavati dojam sunčana vremena. Na moru će puhati jugo, uglavnom umjereno, a u Gorskom kotaru i Lici jak do olujan jugozapadnjak. Temperatura većinom oko 24, samo u višem gorju malo niža.

U Dalmaciji će biti pretežno sunčano, na jugu uz umjerenu naoblaku. Puhat će uglavnom umjereno jugo, uz najvišu dnevna temperaturu između 24 i 27.

Dolazi pogoršanje

U utorak promjenjivo, nestabilno i tijekom dana sve oblačnije. Poslijepodne uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Zapuhat će jak sjeverac, i postupno će biti sve hladnije, pa će u gorju navečer kiša prijeći u snijeg, ponegdje uz stvaranje pokrivača.

U srijedu još oblačnije i hladnije, samo oko 10 stupnjeva, povremeno uz još oborina, osobito u prvom dijelu dana, dok će se poslijepodne vrijeme smirivati, pa će u četvrtak biti manje oborina uz slabiji vjetar.

I na obali nestabilno i od srijede znatno svježije. Povremeno će padati kiša, a vrlo su vjerojatni pljuskovi praćeni grmljavinom koji će lokalno biti obilniji i izraženiji, u utorak na sjeveru, a u srijedu u Dalmaciji.

U četvrtak više suhog i sunčanog vremena. Jugo će na sjevernom dijelu u utorak predvečer, naglo okrenuti na jaku i olujnu buru, a zatim tijekom srijede i u Dalmaciji. U četvrtak vjetar u slabljenju i manje oborina.

U svakom slučaju, meteorološki dinamičan tjedan je pred nama. U ponedjeljak će još biti sunčano i toplo, ali prilično vjetrovito, a zatim od utorka izražena promjena vremena, uz pljuskove, grmljavinu i jak pad temperature. U gorju će navečer biti snijega. I općenito, druga polovina tjedna u cijeloj će zemlji biti znatno hladnija.

