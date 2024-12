Na Fejsbuku se prepucavaju oko zemljišta, Mate Rimac pobijesnio: "Mogu ja i otići ako tako želite, nema beda"

Gabrijel Deak, predsjednik stranke Fokus i zamjenik gradonačelnika Grada Svete Nedelje, na svom je Facebook profilu optužio gradonačelnika Svete Nedelje i saborskog zastupnika Darija Zurovca za pogodovanje poduzetniku Mati Rimcu.

Prema Deaku, grad planira prodati zemljište na kojem se nalazi Rimčev kampus za 10 milijuna eura, što je, kako tvrdi, na štetu građana.

Gabrijel Deak ovo je napisao na Facebooku:

"Sugrađani, danas se izglasava proračun za 2025. godinu. On je rađen u tajnosti, i u njemu se nalazi hrpa nelogičnosti, no jedna stavka je uznemirujuća! To je planirana prodaja gradskog zemljišta na kojem se nalazi kampus Rimca za iznos od samo 10 milijuna eura. No kako su te parcele opterećene pravom građenja, postavlja se pitanje hoće li biti i jedan zainteresiran kupac osim firme Rimac Technology?

Trenutačni ugovor o pravu građenja podrazumijeva da, ako investitor ne dovrši kampus, ne pokrene proizvodnju ili odustane od projekta, to zemljište s nekretninom pripadne Gradu. Ako se pak investicija dovrši, nakon 69 godina to zemljište vraća se u gradsko vlasništvo. I u jednom i u drugom slučaju bez naknade investitoru za nekretninu na njemu. To je jako dobar dogovor za građane. Međutim, po novome bi to zemljište, koje je 2021. godine vrijedilo, prema procjeni, blizu 11 milijuna eura, a na kojem se u međuvremenu izgradio možda najveći poslovni objekt u Hrvatskoj vrijedan 150 - 200 milijuna eura, bilo prodano investitoru za samo 10 milijuna eura. Time bi se grad odrekao svih prethodnih uvjeta i prava", napisao je.

Deak tvrdi kako spomenuta priča nije stvar politiziranja.

"Ja sam vam rekao kako se ne namjeravam kandidirati za gradonačelnika, ali ne želim dopustiti da nakon što Zurovec izgubi izbore, ili možda završi u pritvoru, moram s pognutom glavom izvršiti primopredaju novoj gradskoj vlasti. Ovo je naš grad. Mi nismo taoci jednog lokalnog šerifa i njegovih osobnih političkih ambicija. Sveta Nedelja je na karti Hrvatske kao primjer ekonomskog uspjeha i u ovim trenucima odlučujemo hoćemo li nastaviti u tom smjeru ili ćemo postati još jedan ‘grad slučaj," poručio je Deak.

Mate Rimac na Facebooku

Mate Rimac izvršni direktor, osnivač i većinski vlasnik tvrtki Rimac Automobili, ubrzo je odgovorio Deaku.

"Znači, ti bi, Gabrijele, htio da zato što smo uložili 150 milijuna eura u Kampus i stvorili tisuće radnih mjesta u vašem gradu, da nas se sada odere i na zemljištu jer eto već nam je tvornica na njemu pa da nas se ucijeni? J***no dobra poruka za druge investitore.

Pretpostavljam onda da ne želiš da grad zaradi na prodaji zemlje (tržišna cijena i javni natječaj) nego ispoštovat ugovor da je dalje u najmu? Koliko vidim igraš na kartu da ne ispunimo možda neki uvjet (iako smo veliku većinu već ispunili i premašili), pa da nam se otme cijela investicija. Dobar plan, krasan. Sretno s tim. Meni je i jedno i drugo OK. Ma ok mi je i otići iz ovog grada ako tako želite, nema beda. Samo se izjasnite što želite".

Rimac je još napisao: "Sad čitam ponovno i ne mogu doći sebi. Možda najveći poslovni objekt u Hrvatskoj vrijedan 150 - 200 milijuna eura, bilo prodano investitoru za samo & 10 milijuna eura.” Da, izgrađen s naših 150 mil. eura! I sad bi ti da tu svoju investiciju opet otkupim? Da još jednom platim 150 milijuna eura? Jer ćeš mi inače otet to što sam izgradio?", napisao je Mate Rimac

Inače, Dario Zurovec bio je član stranke Fokus, a iz stranke je istupio nakon izbora Deaka za novog predsjednika stranke. Deak je prvo optuživao Zurovca da mu je oduzeo sredstva za rad, što je gradonačelnik Svete Nedelje odbacio optuživši ga za promicanje stranačkih interesa.

"Moj zamjenik, kao što vidite, uredno prima više od 3000 eura plaće od građana našeg grada da bi podrivao ključne investicije na području Grada Sveta Nedelja i svojim politikantskim javnim ispadima kvario ulagačku klimu koju smo teškom mukom gradili.

Nas je Rimac kampus ucrtao na tehnološku kartu svijeta i ta će investicija, kao i sve ostale, uvijek imati moju podršku kao gradonačelnika. Sveta Nedelja je priča o uspjehu, grad za primjer drugima, i nipošto neću dopustiti da nekakvi destruktivci iz svoje pakosti ili neznanja unište perspektivu koju imamo.

Kad moj zamjenik već nije dovoljno moralan i odgovoran da sam da ostavku ako mu se politika Grada ne sviđa, morat će mu građani na izborima dati otkaz", poručio je tako Deakov suparnik, Dario Zurovec, gradonačelnik Svete Nedelje i saborski zastupnik.

