Stanovnici Zatona, Štikovice i Vrbice početkom prosinca primijetili su da voda smrdi. Nakon veće kiše prije nekoliko dana stanje je postalo još gore.



Sumnja se kako je do zagađenja tog izvora došlo uslijed neadekvatnog skladištenja ostataka od prerade ulja iz obližnje uljare, no dosad to nitko nije sa sigurnošću potvrdio.

"Ta srijeda, kada je bilo katastrofa, voda je smrdjela, bila je puna klora, ali to nije bio samo klor - to su bili neki metali, ja sam u ustima imala okus metala", rekla je Anka Miloš.

Građani koji su se u srijedu okupili pred gradskom upravom kažu da nisu na vrijeme bili obaviješteni o kakvom je zagađenju riječ, no stigla im je obavijest kako se takvom vodom ne smiju ni tuširati.

Voda se sad svakodnevno testira, a dio uzoraka poslan je u Zagreb još krajem studenog. Ti se rezultati još čekaju. Dugoročno rješenje je tri kilometra dug cjevovod s crpnim stanicama. Izgradit će se to, kažu iz Vodovoda, tijekom godine-dvije. A dotad nakon svake kiše – po vodu do cisterne.

Priču pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Danijele Demarin Hasanović.

Pročitajte i ovo SKUPO, SKUPO! Udar i na neizostavni dio blagdana! Evo koliko je poskupjela od lani i je li jeftinija u Sloveniji ili Hrvatskoj

Pročitajte i ovo OGLASIO SE KREMLJ Svađa Orbana i Zelenskog: "Kako ćeš to napraviti? Osmijehom?"