Dvoznamenkasti minusi i meteoalarmi: Meteorolog otkriva što nas očekuje na početku tjedna

Dobar dio zemlje i u nedjelju se probudio u minusu: najhladnije je, prema službenim podatcima bilo na Zavižanu -12, zatim Puntijarci -11, dok su Bednja, Daruvar, Lipik i Valpovo izmjerili -10. Hladnoću je donijelo jačanje grebena anticiklone, uz hladan zrak s kontinenta Europe, ali i vedrina.

Zemlja se noću hladi i ukoliko nema oblačnog sloja koji bi zadržao toplinu i spriječio ohlađivanje zraka uz tlo, temperatura će se spustiti mnogo niže. Tako će biti i u noći s nedjelje na ponedjeljak. U stabilnoj atmosferi i jutro će ponovno biti vedro i još jednom donijeti debele minuse. Dobra vijest je da nam tijekom dana po visini počinje pritjecati topliji zrak sa Sredozemlja, pa će stisak zime u sljedećem tjednu ipak malo popustiti. Loša pak vijest je da će biti oblačnije, pri čemu će ponegdje biti moguće i malo kiše.

U noći i u ponedjeljak ujutro, te dio prijepodneva u većini zemlje će prevladavati vedro. Očekuje nas još jedna iznimno hladna noć, hladnija od prethodne. Temperatura se u kopnenom području može spustiti ispod -15. Na snazi je, za unutrašnjost narančasti, a za obalni dio zemlje žuti Meteoalaram: ponajprije zbog niske jutarnje temperature, a u unutrašnjosti još uvijek i zbog mogućnosti smrzavanja ugaženog snijega: u Dalmaciji uz jutarnju hladnoću, DHMZ upozorava i na jaku buru i tramontanu. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti će biti većinom od -15 do -9, a na Jadranu od -3 do +2 stupnja.

Tijekom dana će se sa zapada postupno skupljati oblaci, uz pritjecanje toplijeg zraka sa Sredozemlja. Zapuhat će jugozapadnjak, a krajem dana je na sjeveru zemlje, u Međimurju moguća i poneka kap kiše ili pahulja snijega. Temperatura će porasti u odnosu na noć i jutro, no neće se previše odmaknuti od nule. Bit će hladno.

I istočne krajeve naše zemlje očekuje naoblačenje tijekom dana. Slabe oborine, na granici kiše i snijega moguće su navečer, prije svega u Podravini i Baranji. Puhat će jugozapadnjak, a temperatura će biti ispod nule i u najmanje hladnom dijelu dana.

Oblačnije sutra poslijepodne očekuje i gorske krajeve i sjeverni Jadran. Jugozapadnjak će postupno jačati, osobito u gorju gdje može biti i jak. Na sjevernom Jadranu ponegdje će puhati i jugo. Najviša dnevna temperatura, u gorju od -2 do 2, a na sjevernom Jadranu između 5 i 9 stupnjeva.

Najsunčanije će se zadržati u Dalmaciji, premda oblaci postupno stižu i na jug. Jaka bura i tramontana još prijepodne će oslabjeti, a potom prema otvorenom moru i okrenuti na zapadni i sjeverozapadni vjetar. Noćas se temperatura ovdje može spustiti i do nule, a danju će biti od 5 do 8 stupnjeva. Osim u zaleđu gdje će biti hladnije.

Prognoza za prvi dio tjedna

Nastavak tjedna u unutrašnjost donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Moguće su slabe oborine, uglavnom će to biti kiša, i to najčešće samo u gorju. Vrlo rijetko se može dogoditi da to bude i negdje u nizinskom području. Puhat će slab do umjeren, u Gorskoj Hrvatskoj mjestimice i jak jugozapadnjak. Prema sredini tjedna manje hladno, dnevna temperatura postupno će ići prema 10 stupnjeva, a istopit će se i jutarnji minusi.

Na Jadranu u sljedećem tjednu promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno. Pri tom će, uglavnom na sjevernom dijelu biti moguće i malo kiše. Puhat će slabo do umjereno, mjestimice i jako jugo. Uz južinu i pritjecanje toplijeg zraka sa Sredozemlja i temperature će na moru sljedećih dana osjetno porasti, uglavnom na vrijednosti primjerenije dobu godine.

Neke ozbiljnije oborine ne očekuju se prije vikenda. Nema značajnijih atmosferskih poremećaja na vidiku, za sad, vrijeme će, iako po jugu, sljedećih dana biti većinom blago: možda ne jako sunčano, ali svakako toplije i mnogima ugodnije s popuštanjem ovog naleta hladnoće.