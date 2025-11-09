Nestabilno u cijeloj zemlji, upaljen i meteoalarm: Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Od sunčanog i toplog, do potpuno oblačnog vremena, magle i hladnoće, a na jugu ponovno i kiša. Takva je bila nedjelja, a što se raznolikosti prilika tiče, slično nas očekuje i u ponedjeljak. Naime, u Jonskom moru se i dalje zadržava ciklona zbog koje je vrijeme na jugu promjenjivo i nestabilno, dok je u ostalim krajevima atmosfera stabilnija pa su i prilike takve, generalno povoljnije.

Najviše sunca i sutra će biti na sjevernom Jadranu, dok će u unutrašnjosti, nažalost još jednom dio dana biti siv i maglovit.

Ujutro u unutrašnjosti magla i niski razvučeni oblaci, a na istoku, u Srijemu uglavnom moguća je i poneka kap kiše. Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano. U Dalmaciji i dalje promjenjivo, osobito na jugu gdje će i sutra biti kiše, no mogući su i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom te pri tom obilnija oborina. Zbog svega tog, magle, potencijalno obilne kiše i podno Velebita jake bure s olujnim udarima, na snazi je Meteoalarm. Na moru će uz buru pohati sjeverozapadnjak, a na krajnjem jugu, još i jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 1 do 6, dosta hladno, a na Jadranu od 9 do 14 stupnjeva.

Magla, a potom i niski oblaci postupno će se rasplinuti pa se poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj očekuju sunčana razdoblja. Dnevna temperatura će biti većinom između 9 i 12 stupnjeva.

Malo više oblaka u istočnim predjelima. Poneka kap kiše očekuje se uglavnom prijepodne, i to ponajprije u Srijemu. I ovdje sutra može biti magle. Temperatura, od 10 do 12 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj poslijepodne sunčana razdoblja, na sjevernom Jadranu sunčano i burno cijeli dan. Bura će mjestimice podno Velebita biti jaka uz olujne udare. Najviša dnevna temperatura, u gorju samo 8, dok će na moru biti uglavnom od 16 do 19 stupnjeva.

U Dalmaciji, od sunčanog vremena na sjeveru do, pljuskova, grmljavine i obilne kiša na jugu. Na dubrovačkom području sutra može pasti i više od 40 milimetara kiše. Na sjeveru će puhati bura i sjeverozapadni vjetar, a na jugu veći dio dana jugo. Temperatura, kao i na sjeveru, od 16 do 19 stupnjeva.

Prognoza za početak tjedna

U nastavku tjedna većinom stabilno, u kopnenim krajevima i dalje uz jutarnju maglu i niske slojevite oblake. Magla se pri tom mjestimice može i dulje zadržavati. U poslijepodnevnim satima bit će i sunčanih razdoblja, ovisno od dana do dana i od mjesta do mjesta. Značajnijeg vjetra na kopnu nema, jutra ostaju dosta hladna, u gorskoj Hrvatskoj i uz slab mraz, no osobito toplo neće biti ni tijekom dana, pa sve skupa možemo reći, studeni kakav treba biti.

Na Jadranu će prevladavati sunčano te će svakako biti i toplije nego u unutrašnjosti. Puhat će većinom slab, prema otvorenom moru umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura se ni ovdje neće značajnije mijenjati, no to znači da u onom najtoplijem dijelu dana na moru ostaje ugodnih 17, 18 stupnjeva.

Pred vikend okreće na jugo, pa će krajem tjedna vrijeme biti promjenjivije, a uz pritjecanje toplijeg i vlažnijeg zraka sa Sredozemlja i temperatura će porasti: na Jadranu malo, a značajnije u kopnenom području. U nedjelju je, za sad, moguća kiša, no o tom će više riječi biti u našim sljedećim izvještajima.