Kakvo nas vrijeme očekuje na prvi dan proljeća? Detalje ima meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja

U polju smo visokog tlaka, u stabilnoj atmosferi, pod utjecajem ogranka srednjoeuropske anticiklone, i u takvim okolnostima u srijedu nas očekuje sunčan proljetni dan.

Proljeće u srijedu počinje i službeno u 4 sata i 6 minuta po srednjoeuropskom vremenu, pa od srijede neće više samo vrijeme biti proljetno, nego i kalendarski i astronomski nastupa smjena godišnjih doba. Idemo prema toplom. Inače, proljeće kao prijelazno razdoblje između zime i ljeta karakterizira izmjena toplih i hladnih razdoblja, pri čemu hladnijih s vremenom ima sve manje. Za sad, prognoza za sljedeće dane kaže, prvo zatopljenje, pa od drugog dijela vikenda, barem na koji dan ponovno će zahladnjeti.

Ako vam je u utorak ujutro bilo prohladno uz sjeverac, u srijedu će to biti upravo zbog izostanka vjetra. Naime, mirna atmosfera i vedra noć pogodovat će ohlađivanju tla pa time i zraka uz tlo, tako će se u srijedu ujutro temperatura na kopnu spuštati i ispod nule, do -3 stupnja. Bit će većinom slabog mraza, a ponegdje lokalno i magle. Inače, mirno, tiho, pretežno sunčano ili čak potpuno vedro, osobito na moru. Na Jadranu će u početku još puhati umjerena i jaka bura, no slabjet će i tijekom dana okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura, na kopnu dakle od -3 do +1, a na moru između 5 i 10 stupnjeva.

Dan će biti sunčan, i u nastavku se dakle očekuje dosta vedrine, ali za razliku od mrzlog jutra danju će biti dosta toplo. Termometri će pokazivati od 14 do 17 stupnjeva u onom najtoplijem dijelu dana. To otprilike znači da ćete jaknu, koja će vam trebati ujutro, poslijepodne nositi u ruci.

Slično vrijedi i za Slavoniju i Baranju. Prevladavat će sunčano, bez vjetra: ujutro hladno, a danju i ovdje toplo. Dnevni maksimum temperature bit će između 13 i 16 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sutra sunčano. Bura će oslabjeti pa će poslijepodne puhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Danju toplo i u gorju i na sjevernom Jadranu. Temperatura će biti od 13, 14 stupnjeva s gorske strane Velebita, do maksimalno 18 s ove primorske, na obali i otocima.

U Dalmaciji u srijedu sunčano, čak i potpuno vedro. Bura će slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutro će u zaleđu biti hladnije, sličnije unutrašnjosti, dakle bliže nuli, no na moru neće biti toliko hladno. Danju zato posvuda od 16 do čak 19 stupnjeva. Idealno vrijeme za prvi dan proljeća.

Sljedeći dani, manje idealni, ali vrijeme neće biti niti osobito loše. Dapače, većinom djelomice sunčano i toplo. Promjenjivije se očekuje u četvrtak navečer kad ponegdje na zapadu može biti malo kiše, te u petak kad će biti i nešto oblačnije. Nove oborine, sa subote na nedjelju. Vjetar slab, u petak ponegdje umjeren sjeverac, a u subotu će prolazno zapuhati većinom umjeren jugozapadnjak. Osjetno toplije nego danas bit će u drugoj polovici tjedna, dnevna temperatura na kopnu ide prema 20 stupnjeva.

Na Jadranu, djelomice ili pretežno sunčano u četvrtak i ponovno subotu, dok će u petak i ovdje vrijeme biti promjenjivije, mjestimice s kišom. Na sjevernom Jadranu bi kiše ponegdje moglo biti već u četvrtak navečer te opet krajem subote. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, u petak ujutro i bura, a u subotu će jačati jugo. I na moru će idućih dana biti relativno toplo.

Pomalo se kristalizira izraženija promjena vremena sredinom vikenda. Kiša sa subote na nedjelju, a uz pritjecanje osjetno hladnijeg zraka sa sjevera u višem gorju moguć je i snijeg. Potom bi se svježije zadržalo i u prvim danima sljedećeg tjedna.

