Suze nisu prevarile iskusne istražitelje, detalji preokreta u slučaju teškog ubojstva para u Markuševcu

Utučen i u suzama stigao je na pogreb bivše supruge, a čini se da suze nisu prevarile iskusne istražitelje jer je u utorak uhićen. Nakon strašnog dvostrukog ubojstva koje je potreslo Hrvatsku, istražitelje je trag doveo na adresu bivšeg supruga ubijene.

Policija mu je rano ujutro pokucala na vrata, pretražili sve u potrazi za dokazima i uzela predmete poput mobitela i računala. Reakcije susjeda, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Karla Trstenjak, u ovakvim slučajevima su uobičajene: svi su iznenađeni.

"Ja bih ga opisao kao fenomenalnog, jako dobrog dečka, jako uljudnog i kulturnog dečka. Nikad nije bilo problema. Ja sam tu osam ili devet godina, nikad za njega jednu lošu riječ nisam čuo", rekao je susjed Dragan Glasnović.

Nakon prve runde uhićenja u istrazi ovog teškog zločina jedno je pitanje ostalo neriješeno: Koji je bio motiv i je li zločin imao naručitelja? Do preokreta u istrazi došlo je u ponedjeljak, potvrđuju tužitelji, nakon dodatnog ispitivanja jednog od dvojice uhićenih.

"Navodimo da je na vlastiti zahtjev jedan od osumnjičenika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu dana 23. lipnja 2025. u popodnevnim satima dodatno ispitan. Ovo državno odvjetništvo, u koordinaciji s Policijskom upravom zagrebačkom, provodi daljnje izvide radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica u navedenom predmetu", objasnili su iz Županijskog državnog odvjetništva.

Kako su ubojstva izvedena?

Iz policije tvrde da se prvoosumnjičeni dovezao motociklom u Markuševec, do zgrade u kojoj je par živio. Motocikl je parkirao pored zgrade i ušao u garažu. Tu se skrivao više od sat vremena prije nego je ostvario svoj plan ubojstva.

Onda se odvezao nekoliko ulica dalje, gdje ga je dočekao pomagač od kojeg je 29-godišnjak preuzeo automobil s kojim se odvezao na posao u Ured predsjednika. Pomagač se na njegovu motociklu odvezao do stana prvoosumnjičenog i ostavio motocikl na nogostupu pored zgrade.

Policija danima istražuje financijske i ljubavne motive, a ostaje otvoreno pitanje hoće li se ovdje utvrditi da se radi o femicidu.

"Znamo da femicid nikad nije zločin iz strasti, to nije ubojstvo koje se dogodi samo tako. To je najčešće, i na ovom slučaju vidimo, teško planirano ubojstvo koje možemo predvidjeti, a možda i spriječiti. Sustav socijalne skrbi mora imati ljudske resurse i edukacije pomoću kojih mogu raditi procjenu rizika i predvidjeti u slučajevima razvoda može li doći do eskalacije nekog sukoba", smatra Lorena Zec iz udruge SOS Rijeka.