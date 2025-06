Ima još manje od dva tjedna do koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom hipodromu, a i dalje je potpuno nejasno kako će u danima pred i za vrijeme te nakon koncerta, na kojem se očekuje pola milijuna ljudi, funkcionirati promet u Zagrebu. Uostalom, Thompson još uvijek nema dozvolu za koncert.

Prema neslužbenim informacijama, za vozila će se na dan koncerta zatvoriti Jadranski most, Most slobode i Most mladosti te Avenija Dubrovnik, a riječ je o ključnim prometnicama u Zagrebu.

Još uvijek je nejasno i što će biti s parkingom. Dnevnik Nove TV neslužbeno doznaje da je organizator predložio zatvaranje trgovačkih centara 5. srpnja da bi se oslobodila njihova parkirna mjesta, što bi se šoping centrima kompenziralo jednom radnom nedjeljom više.

Regulacija prometa zbog Thompsona - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Puno je tu stvari koje se moraju definirati i početi komunicirati prema javnosti. Iz Thompsonova menadžmenta tvrde da su "sve suglasnosti i famozni elaborati koji su predavani ispunjeni onako kako treba".

No, dio elaborata koji su organizatori predali, vraćeni su na predaju. Iz Thompsonova menadžmenta uvjeravaju da je "priča s elaboratima zatvorena te da nema nikakvih dvojbi, upita i nejasnoća."

Regulacija prometa zbog Thompsona - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Međutim, i dalje je sve prepuno upitnika, a neke odgovore javnost bi možda mogla dobiti od potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, kojega će novinarska pitanja dočekati na Policijskoj akademiji "Prvi hrvatski redarstvenik" gdje će sudjelovati na svečanom polaganju prisege, kao i nešto kasnije od gradonačelnika Tomislava Tomaševića na njegovoj redovnoj konferenciji za medije.