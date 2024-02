Meteorolog otkriva što nas očekuje posljednjeg dana u tjednu

U polju smo visokog tlaka, pod utjecajem grebena anticiklone, dok stabilnost atmosfere povremeno narušavaju uglavnom manje količine vlažnog, oceanskog zraka koji se sa zapada prema istoku premješta preko naših krajeva.

Tako je nešto oblaka bilo i u subotu, a u noći sa subote na nedjelju i u nedjelju tijekom dana bit će moguća i kap kiše, no uglavnom u gorju i na sjevernom Jadranu. Potom i u ponedjeljak, a onda ponovno i prema vikendu. Tad će biti moguća i jača promjena, no prije tog, veći dio tjedna, vrijeme će ipak biti suho, osobito u unutrašnjosti.



U većini zemlje u nedjelju ujutro djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku. Najviše sunca očekuje se u Dalmaciji, a u početku i na istoku zemlje. Još tijekom noći u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu uz više oblaka može pasti i malo kiše.

Zapuhat će umjerena, ponegdje i jaka bura, podno Velebita uglavnom s olujnim udarima, no već tijekom dana će slabjeti. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 1 do 6, a na Jadranu većinom između 7 i 11 stupnjeva.



I poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku te uglavnom suho. Vjetar većinom slab sjeverni, a temperatura od 13 do 15 stupnjeva.

Slično i u Slavoniji i Baranji. Izmjena sunca i oblaka, bez kiše uz dnevnu temperaturu najčešće od 13 do 15 stupnjeva. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu isto promjenjiva naoblaka, a moguće je i malo kiše, ili na moru poneki pljusak. Bura će poslijepodne oslabjeti. Temperatura u gorju od 10 do 15 stupnjeva, a na sjevernom Jadranu većinom između 14 i 17.



U Dalmaciji će u nedjelju najvećim dijelom prevladavati sunčano, tek ponegdje s umjerenom naoblakom. Bura će poslijepodne slabjeti i postupno okretati na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, na našem jugu od 16 do čak 20 stupnjeva.



I u prvoj polovici sljedećeg tjedna očekuje nas još jedna mogućnost za malo kiše u gorskoj Hrvatskoj. Drugdje će u ponedjeljak uglavnom biti tek povećane naoblake. U utorak i srijedu djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, te uglavnom suho. Ujutro mjestimice magla. Bit će i malo svježije preko dana nego za vikend, osobito u utorak uz umjeren sjeverac.



Na Jadranu će se u ponedjeljak postupno naoblačiti, a bit će i kiše, prvo na sjevernom dijelu, a potom i u Dalmaciji. Zapuhat će jugo. U utorak bura i razvedravanje, no malo kiše uz više oblaka bit će moguće još na samo krajnjem jugu.

Bura ponegdje jaka, a rastjerat će i oblake, pa će u srijedu većinom prevladavati sunčano. I na moru u prvoj polovici tjedna malo manje toplo, no kao što možete vidjeti, ugodno i ne hladno.



U drugoj polovici tjedna očekuje nas promjenjivije i ponegdje kišovitije vrijeme, osobito na Jadranu. Jaču kišu, za sad, planiramo za Dalmaciju, u subotu i nedjelju. Uz južinu, sljedeći vikend će opet biti toplije.

