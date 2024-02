UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Živi u prizemlju, a kiša mu pada po glavi. Za sve je kriv jedan čovjek: "Prvo je vještaku, a zatim i sucu pozlilo na očevidu"

Zbog susjedovih radova bez građevinske dozvole Željku Vukasoviću dom je potpuno uništen. Željko ga je tužio, dobio sud i već 14 mjeseci čeka da se presuda provede u djelo.

Živi u uvjetima u kojima je, prema riječima presude, vještaku i sucu koji su obišli njegov dom pozlilo. Željko je čovjek na pragu sedamdesete, a sve to ne odvija se u nekoj zabiti, već u elitnom zagrebačkom kvartu, donosi reporterka Provjerenog Ema Branica.

Provjerenom se javila predsjednica Udruge za zaštitu potrošača te kaže da čovjeku kiša ulazi u stan, uništen je krov, pada mu strop po glavi.

"Život je nekad tu bio divan, raj na zemlji, a sad je postao pakao", rekao je Vukasović, zaštićeni najmoprimac.

Ekipa Provjerenog bila je uvjerena da čovjek živi u tavanskom prostoru, ali ne. On živi u prizemlju, a kiša mu pada po glavi. I sve to jer vlasnik iznad njega ima radove.

"Krov se urušio u tri navrata, u svibnju prošle godine, onda pred kraj prošle godine i sad nedavno, a to se još i stalno urušava, konstantno sipi šuta, kamenčići i komadići drva, nema što nema", ispričao je Vukasović.

U sobi pokraj također je rupa na stropu, ali i beton koji je uliven u dimnjak, koji je izbio kroz peć nasred sobe.

Katastrofa!

Željko Vukasović zaštićeni je najmoprimac, u taj stan uselili su se njegov baka i djed 1933., a majka, otac i on proveli su cijeli život u njemu. Ulazi u 70. godinu života.

"Sve je to napuknuto i labilno, u dnevnom boravku strašne su štete i tu mi kod svakih oborina kiša i snijeg cure po ovom bidermajer ormaru", pokazuje Željko reporterki štetu na namještaju.

Vonj vlage, crne gljivice, otpale tapete i komadi boje sa stropa, rupe u stropu, cijeli stan pred urušavanjem. Ni izvana nije ništa bolji prizor - skele, uništene cerade, bez struje u stubištu, umjesto zidova trule šperploče, uski ulaz jedva za čovjeka.

"U 2016. godini počele su se raditi željezne konstrukcije, a poslije 2017. bilo je grozno rušenje toga gornjeg stana i ove etaže iznad toga", priča Željko.

Krovišta nema, već je postavljena nadstrešnica koja bi tobože trebala štititi od kiše, ali ne štiti jer nije spojena, već kroz rupe kiša pada sve do prizemlja. Kada je prvi put lijevala voda, Željko je razgovarao sa susjedom i upozorio ga da zbog njega ima poplavu.

"Istjerat ću te kao štakora"

"On je rekao: 'Baš me briga što tebi curi, ja ću još doliti vode pa ću te istjerati van kao štakora'", tvrdi Vukasović, koji je susjeda i tužio.

"Ukupno četiri godine trajalo je suđenje, spor sam dobio, postao je pravomoćan prije 14 mjeseci, ali se ne poštuje i ne događa se ništa", požalio se.

Dakle, ima pravomoćnu presudu s kojom ne može apsolutno ništa. Nemoćno promatra nevjerojatnu željeznu konstrukciju.

"Suludo, da, to je od početka do kraja suludo i ničim opravdano. Ja sam protiv toga očito nemoćan", napomenuo je Vukasović.

Stavlja lonce kako bi izbacio kišnicu, novinama skuplja vlagu. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača pokušava mu pomoći u plaćanju abnormalnih računa za vodu i struju.

"Pa, evo, to su biseri našeg pravosuđa i naše države, što potrošaču, odnosno građaninu ako ima pravomoćnu presudu ako nema nekoga tko će to izvršiti", objasnila je Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Jer iako je sudac naredio da se konstrukcija krovišta i sanacija međukatne konstrukcije izvede, investitor Zoran Vižintin na to se oglušuje već 14 mjeseci. Zato ga je ekipa Provjerenog odlučila nazvati.

A tko ste vi?

"Naravno da imam građevinsku dozvolu, a tko ste vi da vas to zanima?" isprva je bio svadljiv. Na tvrdnju reporterke da ima pravomoćnu presudu prema kojoj treba izvesti kompletnu rekonstrukciju krovišta zgrade i sanirati međukatnu konstrukciju, Vižintin kaže da se to sve radi. "Vama možda piše neki rok, meni ne piše u kojem se roku to mora završiti", poručio je novinarki Vižintin.

Međutim, u presudi piše rok, i to od 15 dana, ali čini se da je to mrtvo slovo na papiru.

Ekipa Provjerenog pisala je građevinskoj inspekciji, koja u ovom slučaju nije poduzela ništa, a iz zgrade se šire metalne konstrukcije, kao što se šire i gabariti zgrade.

"Očevidom u listopadu utvrđeno je da na navedenoj lokaciji nitko ne boravi, a na zgradi se ne izvode radovi", stoji u odgovoru Državnog inspektorata. Kako je to inspekcija utvrdila, ne znamo, jer Željko tamo živi!

Sucu i vještaku pozlilo

U cijelom tom sudskom postupku koji je trajao četiri godine sudac i vještak izvršili su očevid i zapisali.

"Valja reći da ni sudac ni vještak u ovom postupku nisu nikada nazočili stambenom prostoru u kojem živi neka osoba, a koji se nalazi toliko oštećen, a kao posljedicu 'radova' tuženika tužitelj sada živi u kompletno nehigijenskim uvjetima, kako je detaljnije naprijed opisano, o čemu dovoljno svjedoči i činjenica da je prvo vještaku, a zatim i sucu pozlilo na samom očevidu zbog takvog teškog stanja", piše u presudi.

Kad Vižintin uopće planira završiti radove, kome je sve dužan, zbog čega Vukasovića ignorira Grad Zagreb i što Grad kaže o građevinskoj dozvoli te što je još investitor ispričao reporterki Provjerenog, pogledajte u videu.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



