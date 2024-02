Vikend kao stvoren za odlazak u prirodu: Iskoristite ga što više, stiže promjena

U subotu i sljedećih dana iznad Hrvatske prostirat će se polje visokog tlaka zraka kroz koje će se povremeno premještati oslabljeni frontalni poremećaji, a s njima i malo vlažniji zrak. Jedan takav prodor stići će potkraj subote i u noći na nedjelju, a drugi potkraj ponedjeljka.

U subotu ujutro u većini će krajeva prevladavati sunčano s najviše sunca u Dalmaciji. Vjetar će biti slab ili će izostati pa će mjestimice biti magle. Najniža jutarnja temperatura od -1 do 4, na Jadranu od 5 do 10 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj postupan porast naoblake, a navečer i u noći na nedjelju ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar slab, a najviša temperatura od 13 do 16 stupnjeva.



U istočnoj Hrvatskoj u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a zatim sa sjeverozapada postupan porast naoblake pa u noći na nedjelju može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab. I ovdje iznadprosječno toplo - poslijepodne ponegdje do najviših 17 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Prema večeri i u noći - u gorju umjeren porast naoblake pa ponajprije u Gorskom kotaru može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab. Poslijepodne prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadnjak, a navečer uz obalu bura. Najviša temperatura od 13 do 16 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno sunčano uz slab, u drugom dijelu dana ponegdje i umjeren sjeverozapadnjak. Ugodno toplo uz temperaturu od 15 do 18 stupnjeva.

Trodnevna prognoza

Slijedećih dana u unutrašnjosti većinom djelomice sunčano i razmjerno toplo uz promjenljivu naoblaku. U ponedjeljak oblačnije, ujutro i malo hladnije. Od sredine dana u Gorskom kotaru, a u noći na utorak i na sjeverozapadu, slaba kiša. Vjetar većinom slab, a tek povremeno umjeren - sjeverni i sjeverozapadni.

Na Jadranu djelomice sunčano i razmjerno toplo uz promjenljivu naoblaku. I ovdje u ponedjeljak oblačnije. Od sredine dana povremeno kiša i to najprije na sjevernom Jadranu, a prema večeri i u noći na utorak i u Dalmaciji. U utorak postupno razvedravanje, ujutro na jugu još uz mogućnost za malo kiše. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura koja će u nedjelju i utorak mjestimice biti i jaka.

Nova promjena prema kraju idućeg tjedna

Prema prognostičkom materijalu, u srijedu posvuda smirivanje vremena. Od četvrtka ponovno promjenljivo, ponajprije na Jadranu i u gorskom području gdje je povremeno moguća kiša, češća prema vikendu, kad kiše ponegdje može biti i drugdje.

