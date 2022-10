Pred nama je sličan dan kao i prethodni. Na kopnu maglovito uz tek malo sunca poslijepodne, a na Jadranu sunčano i toplo. Slično i narednih dana. Više doznajte u prognozi vremena meteorologa Dnevnika Nove TV Darija Brzoje.

Ujutro maglovito na zadarskom području, te još ponegdje na Jadranu, ali na moru generalno sunčano prevladava veći dio dana. U unutrašnjosti kao i do sad magla pri čemu mjestimice ponovno može biti i slabe rosulje. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 8 do 12 stupnjeva, u Lici niža, bliže 5, a na moru ugodnije, između 13 i 18.

Magla i niski oblaci u središnjoj Hrvatskoj mogu se zadržati dugo, dok su poslijepodne moguća, uglavnom kraća, sunčana razdoblja. Temperatura, od 16 do 19 stupnjeva, no u predjelima s dugotrajnijom maglom svježije.

Slično očekuje i Slavoniju i Baranju. Na mjestima i dugotrajnija magla, u Požeškom gorju više sunca nego drugdje. Poslijepodne i drugdje kraća sunčana razdoblja. Temperatura, u najboljem slučaju 20 stupnjeva, no uz dugotrajniju maglu, i ovdje će biti svježije. I to osjetno.

U gorskoj Hrvatskoj djelomice ili pretežno sunčano, čim se izdignemo iznad maglovitog sloja, kojeg će u prvom dijelu dana biti. Na sjevernom Jadranu će prevladavati sunčano. Vjetar slab, prema otvorenom moru sjeverozapadni. Dvadesetak stupnjeva u gorju, do 24 u priobalju i na otocima sjevernog Jadrana.

Iznadprosječno toplo još jednom očekuje i Dalmaciju. Prevladavat će sunčano, uz slab do umjeren sjeverozapadnjak i temperaturu većinom između 23 i čak 26 stupnjeva.

Ako niste u berbi maslina, kupajte se, more je još uvijek relativno toplo, na većini mjernih mjesta 20 ili 21 stupanj.

U prvoj polovici slijedećeg tjedna očekuje nas također stabilno vrijeme. Nastavit će se vrlo slično, u mnogim kopnenim krajevima u početku magla i niski oblaci, a od sredine dana sunčana razdoblja. Ili ne, kao što je to u pojedine dane znalo biti i do sad. Na blagdan Svih Svetih uz jugozapadnjak, i nešto sunca poslijepodne, prva naznaka promjene tipa vremena. U srijedu će magla tu i tamo izostati, no bit će promjenjivije, ali i toplije. Puhat će jugozapadnjak. Prema sredini tjedna tako prestaju ovi, za maglu najpovoljniji uvjeti.

Na Jadranu će i idućih dana prevladavati sunčano te će se zadržati neobično toplo, dosta iznad prosjeka za doba godine. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, potom u srijedu jugo. Temperatura i dalje većinom između 23 i 25 stupnjeva.

U drugoj polovici tjedna izgledna je promjena tipa vremena. Pred vikend stoji i mogućnost za prvu kišu, nakon duljeg sušnog razdoblja, no isto tako, atmosfera se još nije u potpunosti odlučila za scenarij, na koji način, gdje i kako će se vrijeme mijenjati. Zato i vaše vremenske aplikacije barem dva puta dnevno mijenjaju svoje izračune za kraj slijedećeg tjedna. S planiranjem idućeg vikenda još malo pričekajte.

