Meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić najavljuje pretežno sunčane dane pred nama.

Ugođaj kasne jeseni slijedeća će dva dana zamijeniti osjetno vedriji tonovi. Visinski greben potiskuje vlažan i nestabilan zrak s našeg prostora prema prema Crnome moru.



Zbog toga će u nedjelju i u ponedjeljak vrijeme biti vrlo stabilno pod djelovanjem vrlo prostrane i jake anticiklone.



Jutro će u unutrašnjosti biti hladno mjestimice s maglom, a ponegdje kratkotrajno može biti i slabog mraza. Na Jadranu i u području bez magle prevladavat će sunčano. Duž obale će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 0 do 5, na Jadranu između 11 i 14 Celzijevih stupnjeva.



Danju u središnoj Hrvatskoj pretežno sunčano. Vjetar slab. Najviša dnevna temperatura od 12 do 15 stupnjeva. Sunčano će vrijeme prevladavati i u istočnim predjelima. Poslijepodne i ovdje većinom od 12 do 15 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano samo ponegdje s malom do umjerenom naoblakom. U gorju vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura. Poslijepodnevna temperatura u gorju od 9 do 12 a na Jadranu između 16 i 19 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno sunčano uz umjerenu i jaku buru. Najviša dnevna temperatura od 18 do 21 stupnja.



U ponedjeljak u unutrašnjosti pretežno ili barem djelomice sunčano - ujutro mjestimice s maglom i slabim mrazom. U utorak i srijedu promjenljivo povremeno s kišom - osobito u zapadnim i središnjim predjelima. Temperatura zraka bez veće promjene.



Na Jadranu u ponedjeljak pretežno sunčano. U utorak i srijedu povremeno kiša, osobito na sjevernom i srednjem dijelu. Puhat će umjerena, u srijedu i jaka bura. Na južnom dijelu zapuhat će jugo.

