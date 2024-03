Kakav nas produženi vikend očekuje? Detalje otkriva meteorolog Ivan Čačić

Na južnoj strani prostranog ciklonalnog vrtloga i dalje će s juga u naše krajeve pritjecati razmjerno topao zrak. Zbog toga će vrijeme posvuda biti vjetrovito i iznadprosječno toplo. Glavnina vlažnog i nestabilnog zraka još će se do kraja tjedna zadržavati dalje od naše zemlje, a u ponedjeljak stići i na naše područje.



U petak ujutro u većini krajeva bit će pretežno ili djelomice sunčano i suho. Jedino u Gorskom kotaru i na širem riječkom području ponegdje, uz malo više oblaka, može biti slabe ili neznatne kiše.

Puhat će mjestimice umjeren i jak, u gorju na udare i olujan jugozapadnjak, a na Jadranu jako i vrlo jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 11, na Jadranu između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, vjetrovito i razmjerno toplo. Ponegdje uz prolazno više oblaka može pasti malo kiše. Puhat će umjeren i jak, u gorju na udare i olujan jugozapadnjak. Najviša temperatura od 20 do 23 stupnja.



U istočnim predjelima bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetrovito uz umjeren ponegdje i jak jugozapadnjak. Poslijepodne iznimno toplo od 23 do 26 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo oblačno, s više oblaka u Gorskom kotaru gdje može biti uglavnom slabe kiše. Na Sjevernom Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku.

Više oblaka ponegdje uz malo kiše i dalje će biti na širem riječkom području. Posvuda vrlo vjetrovito u gorju uz umjeren i jak, u višim predjelima na udare i olujan jugozapadnjak. Na Jadranu jako jugo. Najviša temperatura u gorskom području od 13 do 18, a na Jadranu od 18 do 20 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno ili djelomice sunčano uz umjereno i jako jugo. Temperatura od 19 do 22 stupnja.

Vrijeme tijekom vikenda

U slijedećim danima u unutrašnjosti iznimno toplo i vjetrovito. Za vikend pretežno sunčano. U ponedjeljak dosta

promjenljivo ponegdje s kišom - vjerojatnije sredinom dana i poslijepodne. Puhat će slab i umjeren, u

ponedjeljak i vrlo jak vjetar s juga i jugozapada.



Na Jadranu iznadprosječno toplo i vrlo vjetrovito uz jako i vrlo jako, mjestimice i olujno jugo. Za vikend pretežno sunčano, premda u Istri i na Kvarneru povremeno uz više oblaka može pasti malo kiše. U ponedjeljak promjenljivo, mjestimice uz kišu te lokalne pljuskove i grmljavinu.

Vrijeme će za uskrsne blagdane posvuda dakle biti iznadprosječno toplo, ali i vjetrovito. Do ponedjeljka većinom sunčano, a zatim mjestimice kiša, na Jadranu i pljuskovi i grmljavina.

