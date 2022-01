Hladni dani nam stižu. Sve o tome zna meteorolog Darijo Brzoja.

Pred nama je, za mnoge krajeve najhladnija noć u ovom razdoblju: to se onda odnosi i na jutro, jer u principu minimalnu temperaturu u danu, najčešće mjerimo upravo u rano jutro.

U središnjoj Hrvatskoj noćas tako idemo do -8, -9, na istoku i -10, a slično i u gorju, lokalno moguće i malo niže. 4 ili 5 stupnjeva ispod ništice moguće je i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, no pokoji mali minus, stupanj, 2 ili 3 ispod nule mogli bi se progurati i do obale. I upravo tu leži problem, obzirom da se minusi na našem jugu uz obalu događaju rijetko.

U Splitu primjerice, u cijeloj zimskoj sezoni prosječno je samo 6 dana s minimalnom temperaturom ispod nule, dok u Dubrovniku tek dva puta godišnje termometri pokazuju na negativne vrijednosti. Zato je za Dubrovnik na snazi i upozorenje na hladni val pa bi se oni osjetljiviji ovih dana, a poglavito sutra trebali pripaziti.

Za zdrave ljude, naravno, to i nije neki problem. Inače, i sutra smo u polju visokog tlaka, bit će dosta vedrine, a pod vedrim nebom, uz izraženo dugovalno zemljino zračenje, snažno će se ohladiti tlo pa tako i ovaj zrak uz tlo kojeg dišemo.

Osnovna i glavna vijest za sutra je dakle jutarnja hladnoća. U kopnenom dijelu zemlje najniža temperatura zraka bit će uglavnom od -10 do -6, uz obalu od -2 do 1 te između 3 i 5 stupnjeva na otocima. Prevladavat će vedro, malo oblaka u početku uglavnom tek uz zapadnu obalu Istre i prema otvorenom moru. Vjetar slab, sutra ujutro duž Jadrana će mjestimice puhati slaba do umjerena bura, kasnije sjeverozapadnjak.

I veći dio dana prevladavat će sunčano, poslijepodne u sjevernim krajevima uz umjerenu, a povremeno i povećanu naoblaku. Najviša dnevna temperatura, od 1 do 4 stupnja.

U Slavoniji i Baranji sunčano će prevladavati prijepodne, a od sredine dana mjestimice će biti i umjerene ili povećane naoblake. Puhat će i slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će danju biti maksimalno 2 ili 3 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu poslijepodne uglavnom sunčano, nešto naoblake zadržavat će se prema otvorenom moru. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti većinom između 8 i 10 stupnjeva. U gorju, od 2 do 4.

U Dalmaciji sutra sunčano. Nakon dosta hladnog jutra, danju će biti toplije. Puhat će slaba do umjerena bura pa sjeverozapadnjak, a temperatura će biti najčešće od 6 do 9 stupnjeva.

U nastavku tjedna, na kopnu djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Prolazno više oblaka bit će u petak kad ponegdje može pasti malo kiše, a u gorju snijega. U četvrtak će zapuhati jugozapadnjak, a krajem tjedna uz to bit će i manje hladno.

Na Jadranu, većinom sunčano, osobito u srijedu. Lokalno ipak uz maglu ili niske oblake. U petak prolazno promjenjivije, kad bi i ovdje, i to ponajprije u Dalmaciji moglo pasti malo kiše. Noću i ujutro burin, danju će puhati sjeverozapadnjak, a u četvrtak prolazno jugozapadnjak i zapadnjak. Od sredine tjedna i na moru svakako toplije.

