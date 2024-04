Stižu pljuskovi i grmljavina, a ponegdje je moguć i snijeg

Slijedećih par dana u naše će krajeve stizati vlažan i razmjerno hladan zrak u sustavu sredozemne ciklone koja će se do četvrtka jednim svojim dijelom sporo premještati prema Baltičkom moru.



U utorak ujutro u zapadnim dijelu zemlje promjenljivo i pretežno oblačno povremeno s kišom, a ponegdje pljuskovima i grmljavinom. Prema istoku i jugu zemlje barem djelomice sunčano i uglavnom suho. U gorskom području mjestimice susnježica i snijeg koji mogu stvarati opasnu poledicu. Puhat će slab i umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na istoku jugoistočnjak. Na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura, a u Dalmaciji jugo. Najniža jutarnja temperatura većinom od 1 do 6, na Jadranu između 6 i 12 Celzijevih stupnjeva, navodi Ivan Čačić, meteorolog Dnevnika Nove TV.

Pročitajte i ovo upaljen meteoalarm Stiže pogoršanje vremena, u nekim dijelovima Hrvatske padat će i - snijeg!



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj dosta promjenljivo povremeno s kišom, a poslijepodne ponegdje i obilnijom oborinom, osobito na zapadu. Vjetar slab i umjeren sjeverni, a najviša temperatura od 8 pa do 16 stupnjeva.



U istočnim predjelima poslijepodne porast naoblake, a zatim sa zapada kiša, a ponegdje i izraženiji pljuskovi i grmljavina. Vjetar u unutrašnjosti slab i umjeren. Poslijepodne temperatura već od 17 pa do 20 stupnjeva.



Na Sjevernom Jadranu i u Lici povremeno kiša te lokalni pljusak i grmljavina. U Gorskom kotaru u višim predjelima susnježica i snijeg. Ponegdje će biti i obilnijih oborina, a u višem gorju valja računati i na stvaranje snježnog pokrivača. Puhat će povremeno umjeren sjeveroistočnjak, a u Primorju umjerena i jaka bura. Najviša temperatura u gorskom području od 2 do 7, a na Jadranu od 12 do 15 stupnjeva.

Pročitajte i ovo posebno prijepodne Upaljen crveni meteoalarm za jedno područje: Zbog olujne bure vrijeme je izuzetno opasno



U Dalmaciji promjenljivo oblačno,na jugu uz dulja sunčana razdoblja. Najviše oblaka na sjeveru Dalmacije gdje će mjestimice biti kiše te pljuskova i grmljavine - što će se prema večeri proširiti i prema jugu. U početku će još puhati mjereno do jako jugo, koje će poslijepodne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 16 do 20 stupnjeva.



Slijedećih dana povremeno kiša, a lokalno će biti pljuskova i grmljavine, osobito u srijedu. Uglavnom u gorju bit će susnježice i snijega. U petak oborina će ipak biti manje, a ponegdje će i izostati. Vjetar slab do umjeren, a dnevna temperatura u blagom porastu.

Pročitajte i ovo Žuti meteoalarm Nevrijeme pogodilo Zagreb: Na dio grada pala tuča, pogledajte koji su kvartovi najgore prošli



Na Jadranu isto tako promjenljivo s kišom te pljuskovima i grmljavinom, osobito u srijedu. Puhat će većinom slab i umjeren jugozapadnjak i jugo, a temperatura u blagom porastu.



Po svemu sudeći u prvom dijelu vikenda posvuda smirivanje vremena uz prestanak oborina, pa će osobito u nedjelju ponovno prevladavati sunčano i vrlo toplo.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.