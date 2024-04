Dijelovi Hrvatske ponovno će se zabijeliti: Meteorolog otkriva kakvo vrijeme nas očekuje do kraja tjedna

Na vrijeme će i sutra posvuda djelovati ciklonalni vrtlog koji se sa svojim frontalnim sustavom sporo premješta prema Baltičkom moru. Ovaj će vrtlog po visini pratiti vrlo dinamična ciklonalna aktivnost s kojima će se iznad naših krajeva do vikenda i dalje stvarati kišni, ponegdje i grmljavinski oblaci

Sutra ujutro promjenljivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, a u Dalmaciji ponegdje pljuskovima i grmljavinom. U Gorskoj Hrvatskoj bit će susnježice i snijega pa i dalje vrijedi upozorenje za poledicu. U Podravini i Baranji ponegdje će puhati umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, u gorskom području od 0 do 3, a na Jadranu od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva.

Mjestimična kiša

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno, povremeno s kišom. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura oko 10 ili 11 stupnjeva.

U istočnim predjelima umjereno i pretežno oblačno, ponegdje kiša, osobito u zapadnom dijelu, s glavninom poslijepodne i navečer. Vjetar će okrenuti ponegdje na umjeren sjeverozapadnjak. Poslijepodne temperatura od 10 do 13 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj pretežno, a na Sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno. Povremeno će padati kiša, u gorskom području ponegdje i snijeg, a na Jadranu će biti i grmljavina. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će u drugom dijelu dana prolazno zapuhati jugo. Najviša temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 14 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenljivo povremeno s kišom, a ponegdje i izraženijim pljuskovima i grmljavinom. Puhat će slab i umjeren jugozapadnjak, ponegdje prolazno i jak te sjeverozapadnjak. Temperatura od 13 do 16 stupnjeva.

Na kraju tjedna promjena

Slijedećih dana u unutrašnjosti promjenljivo oblačno mjestimice s kišom ili lokalnim pljuskom i to najviše u četvrtak kad će u Gorskoj Hrvatskoj još ponegdje biti susnježice i snijega. U petak ujutro može biti magle, a u subotu sunčanije. Vjetar većinom slab, a temperatura zraka od petka u porastu.

Na Jadranu u četvrtak i petak djelomice sunčano. Ponegdje još biti kratkotrajne kiše ili lokalnog pljuska. U subotu sunčanije, premda je još moguć poneki pljusak. Puhat će slabo i umjereno jugo, u četvrtak na sjevernom Jadranu i bura. Od četvrtka postupno toplije.

U subotu će, dakle, doći do daljnjeg smirivanja vremena. Još samo ponegdje može biti kratkotrajne kiše. U nedjelju i na početku tjedna posvuda će prevladavati sunčano i ponovno vrlo toplo.

