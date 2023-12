Ovo je prognoza za Božić: Provjerite što nas očekuje u nastavku tjedna

Prognozu za Božić donosi Nikola Vikić-Topić. Božić vjerojatno neće biti bijel. "Fronte i ciklone i dalje se nalaze daleko na sjeveru. Premještaju se sa zapada na istok. Neće se niti u ponedjeljak približavati Hrvatskoj."

Tlak zraka blago je povišen, a zbog nešto vlage moguće je da ponegdje padne i koja kap kiše, iako će to više biti iznimka nego pravilo, objasnio je.

Božićno će jutro biti djelomice do pretežno sunčano, za razliku od nedjelje, uz više sunca u unutrašnjosti, a više oblaka duž obale, pri čemu lokalno može pasti malo kiše, osobito na Kvarneru.

"Oblaci na moru posljedica su juga koje donosi vlagu sa Sredozemlja. Ono neće biti osobito jako, no činit će malo vjetrovitiji dojam, kao i jugozapadnjak na kopnu, oboje će puhati slabo do umjereno. Samo u gorju jače, umjereno do jako."

Zbog južnog strujanja božićo jutro bit će relativno toplo. Najniža temperatura u unutrašnjosti od 3 do 6, a na Jadranu 10, 11.

U središnjoj Hrvatskoj većinom sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Ostaje pomalo vjetrovito. I dalje će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, i zbog njega će prilično zatopliti. Temperatura će biti između 14 i 16.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčan i topao Božić, samo uz malu do umjerenu naoblaku. Većinom će se oblaci zadržavati nad Podravinom. (pauza) I ovdje će biti malo vjetrovitije, ali zato znatno toplije nego u nedjelju uz slab do umjeren jugozapadnjak i temperaturu od 14 do 16.

Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, ali, bit će i sunčanih razdoblja, najviše u Istri, dok će u Primorju biti više oblaka, pa tamo lokalno može pasti malo kiše.

Puhat će slabo do umjereno jugo, u Gorskom kotaru i Lici i dalje umjeren do jak jugozapadnjak, Upaljen je žuti meteoalarm, mogući su udari od 60-ak kilometara na sat, no prema večeri će slabjeti. Temperatura na obali oko 15, a u gorju 13.

U Dalmaciji djelomice sunčano, uz umjerenu naoblaku. Više sunca bit će na jugu, dok će se na sjeveru zadržavati više oblaka. Lokalno je moguća koja kap kiše u popodnevnim satima, no to će biti rijetka i kratkotrajna pojava. Jugo će puhati većinom slabo do umjereno, a temperatura će biti između 15 i 18.

Prognoza za naredna tri dana

Od utorka do četvrtka na kopnu ostaje većinom sunčano i suho, uz promjenjivu naoblaku. Samo će u Gorskom kotaru i Lici biti malo kiše, osobito u četvrtak. U jutarnjim satima može biti magle, ali ona neće biti česta niti dugotrajna.

I dalje će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, malo jači u četvrtak. I temperatura ostaje iznad prosjeka– od 2 do 5 ujutro te od 11 do 15 poslijepodne.

Na Jadranu će ovih dana biti malo oblačnije nego na kopnu. Promjenjivo, povremeno i pretežno oblačno. Bit će i sunčanih razdoblja, međutim, lokalno će biti i malo kiše. Ona je najizglednija na Kvarneru te u Primorju, osobito u utorak i četvrtak.

Puhat će većinom slabo jugo. U četvrtak će zatim ojačati na umjereno, ponegdje i jako. Temperatura se neće znatnije mijenjati, uglavnom će biti oko 10 noću i ujutro, pa do 14, 15 stupnjeva poslijepodne.



Božić će biti djelomice do pretežno sunčan i topao. Na Jadranu uz malo više oblaka pa ponegdje može pasti i malo kiše. Nema promjene niti većinu idućeg tjedna: ostaje toplo, a potom se nešto nazire oko Nove godine kada raste mogućnost za češću kišu i zahladnjenje.