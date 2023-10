Nevjerojatnu neman na obalu izvlačili dva i pol sata: "Prvo mi je sve tjerao, a onda je nešto zagrizlo"

Podravec Dalibor Škofić iz Drave u blizini Podravskih Sesveta izvukao je ulov kakav se događa jednom u životu. Som kapitalac, kojeg je s prijateljem i bratom na obalu izvlačio dva i pol sata, mjerio je 80 kilograma i čak 228 centimetara.

Nevjerojatan ulov na Daliborov mamac uhvatio se pomoću belkice, a kad ga je spazio ispod površine mutne rijeke bio mu je - smetnja.

"Prvo sam vidio tog soma kak’ se "hiče" i mislio sam da danas neću ništa uloviti jer će mi on otjerati svu ribu. No, 40 minuta kasnije nešto je zagrizlo, a kad sam krenuo ulov vaditi iz vode, odmah sam slutio da bi to mogao biti taj som", ispričao je za portal epodravina.hr.

S kapitalcem, kaže, natezao se sat i pol. Iako je s njime bio prijatelj koji mu je pomogao, ipak su morali pozvati još jedan par ruku. Na poziv je odgovorio Daliborov brat Siniša.

"Zajedno smo se mučili još sat vremena tako da je sve skupa trebalo dva i pol sata da ga izvučemo iz vode. A kad smo ga izvukli uslijedila je eurpcija oduševljenja. Takvo nešto se ulovi jedanput u životu, a meni se sad ostvario najveći ribički san", govori Dalibor i dodaje kako u ribičkom stažu još nije imao kapitalca, ali je ponosno može reći da je uhvatio pravu neman.